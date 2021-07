Nepotyzm jak Polska długa i szeroka. Także w samorządach

Tematem, na który często zwracają też uwagę mieszkańcy, jest zatrudnianie radnych w spółkach komunalnych.

- Przepisy antykorupcyjne nie zakazują tej praktyki, jednakże najczęściej mieszkańcy oceniają ją negatywnie. Powstaje bowiem wątpliwość, czy radny zatrudniony w spółce komunalnej może realnie kontrolować organ wykonawczy. Oczywiście, radnego w tym przypadku bezpośrednio nie zatrudnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ale włodarze mają wpływ na funkcjonowanie spółki komunalnej. Problem, choć skupia się na spółkach, to dotyczy także zatrudniania w jednostkach organizacyjnych samorządu np. innego szczebla (np. zatrudnianie radnych miejskich w starostwie powiatowym, itd.), zwłaszcza gdy w tych samorządach rządzi to samo ugrupowanie – zauważa Bartosz Wilk, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Iluzoryczne systemy nagród, nabory i konkursy w urzędach

Jednym z przejawów nepotyzmu, który próbowali badać aktywiści z Watchdog Polska związany był z przyznawaniem nagród pracownikom samorządowym.

- Temat sygnalizowano nam w kontekście wyborów samorządowych. Zarzucano, że niektórzy pracownicy otrzymują wysokie nagrody od włodarza, aby później dokonać sowitej wpłaty na rzecz jego komitetu wyborczego. Zbadanie tego zjawiska nie jest proste. Sądy administracyjne stoją bowiem na stanowisku, że możemy uzyskać informację publiczną o nagrodach dla tylko tych pracowników samorządowych, którzy pełnią funkcję publiczną. To sprawia, że społeczeństwo dysponuje jedynie cząstkową informacją o nagradzaniu, co utrudnia ocenę w kontekście potencjalnego nepotyzmu – kontynuuje Wilk.

Co mówią przepisy z kolei o zatrudnianiu członków rodzin w urzędach? Art. 26. Ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

I to właśnie to ostatnie zdanie otwiera furtkę dla wielu prawnych wygibasów.

- Robi się rozmaite łamańce, żeby tę podległość jeszcze o jedno oczko wzbogacić, tworzy się jakieś pośrednie struktury podległości i w ten sposób obchodzi się zapisy ustawy – komentuje Płażek.

Wprawdzie brat, syn, teść wójta nie może być prezesem spółki komunalnej, czy dyrektorem szkoły (ponieważ między wójtem a kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej zachodzi niewyłączalny stosunek bezpośredniej podległości służbowej), ale nic nie stoi na przeszkodzie by objął stanowisko w sąsiedniej gminie. - W przejawy tzw. przyjaznych gestów między włodarzami prawo już nie da rady wejść – dodaje ekspert.

Rodzina? Tak, ale transparentnie

W małych miejscowości w urzędach zatrudnione są cale klany rodzinne, choć sytuacja taka wynika z kilku powodów.

- To niekoniecznie jest objaw nepotyzmu, chociaż bywa. Raczej to przejaw skromnej bazy kadrowej i pewnej izolacji małych gmin. Pamiętajmy, że z powodu małej mobilności zawodowej Polaków i niskich zarobków ludzie raczej trzymają się swojego miejsca zamieszkania szukając pracy, a co za tym idzie- gmina, zwłaszcza prowincjonalna jest skazana na pracowników lokalnych. Nieraz bywa tak, że ten wójt nawet szuka kogoś z kwalifikacjami na dane stanowisko, ale nikt się nie zgłasza – tłumaczy Płażek

W jego opinii zatem nie było by w tym nic złego, gdyby ktoś z rodziny został zatrudniony w danym urzędzie, pod jednym bardzo ważnym warunkiem – uczciwej, jasnej i transparentnej selekcji.

- Najważniejszy byłby rygor uczciwej selekcji, dlatego że wtedy każdy mógłby startować – krewny czy nie krewny, ale wyłaniałoby się ludzi autentycznie coś umiejących. Obecnie problem polega na tym, że ta selekcja jest pozorna, jeśli chodzi o organizmy gminne czy samorządowe. Te wszystkie konkursy i nabory mają charakter bardzo iluzoryczny i wątły. Po drugie, brak jest wymiernych sankcji za niedochowywanie zasad, trybów naboru. A bezkarne łamanie trybów naboru, jak kilka lat temu pokazały kontrole NIK, odbywa się nagminnie, jak Polska długa i szeroka – przypomina Płażek.

Klasie rządzącej na jawności nie zależy

Pytany, czy widzi jakieś szanse na poprawę sytuacji, zwraca uwagę na brak woli politycznej.

- Ryba psuje się od głowy. Gdyby rządzącym zależało na walce z nepotyzmem w prawny niebyt odeszłaby „jaruzelska” ustawa z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. To właśnie na jej podstawie w wielu centralnych administracjach ludzi się dobiera ręcznie i uznaniowo. Tam dopiero kwitnie nepotyzm. Także samorządy wiedzą jedno: „uchodzi nam to bezkarnie”, w związku z tym nie sądzę, by się coś zmieniło – komentuje Płażek.

Jak dodaje Wilk, aby przeciwdziałać nepotyzmowi, są potrzebne nie tylko dobre tzw. przepisy antykorupcyjne, ale także faktyczna jawność działania samorządu.

- Dobrze to ilustrują sprawy, w których mieszkańcy pytają o szczegóły zatrudniania w samorządzie. Dotyczy to głównie sytuacji, w których prawo nie zakazuje zatrudniania, ale mieszkańcy mają wątpliwości, czy to nie jest przejaw nepotyzmu. Tymczasem, w jednej ze spraw prowadzonych przez naszą członkinię, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie stanowią informacji publicznej CV kandydatów, listy motywacyjne oraz inne dokumenty wymagane w naborze na stanowisko dyrektora biura prasowego urzędu. Takie podejście w istotny sposób uniemożliwia sprawowanie kontroli społecznej – mówi Bartosz Wilk, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.