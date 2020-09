Nie będzie podwyżek w spółkach komunalnych

Z takim podejściem nie zgadza się jednak Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

- Różnice w zakresie wynagrodzeń zarządów spółek tworzonych i nadzorowanych przez Skarb Państwa a samorządów są ogromne. Dlatego też wrzucanie ich do jednego ustawowego worka uważam za wielki błąd. To, że spółki Skarbu Państwa mają problemy i wynagrodzenia w nich mogą drażnić, nie znaczy, że taka sytuacja jest w spółkach komunalnych. Nie znajdziemy w gminach prezesa, który zarabiałby 50 czy 100 tys. – twierdzi Wójcik.

Zarobki prezesów jednak w wielu w wypadkach przewyższają wynagrodzenia wójtów i burmistrzów, ale zdaniem przedstawiciela ZMP problem leży gdzie indziej.

– Wynagrodzenia w administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej są nieadekwatne do pracy i odpowiedzialności ponoszonej przez osoby na najwyższych szczeblach. Ale to nie oznacza, że skoro oni są źle wynagradzani, to również źle mają być nagradzani szefowie podmiotów zależnych czy członkowie rad nadzorczych. Przeszliśmy złą praktykę w obniżaniu pensji wójtów, prezydentów, burmistrzów, dlatego nie powtarzajmy tego przy spółkach komunalnych – apeluje Wójcik.

Przypomnijmy też, że ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem gmin.

– Ustawa wprowadziła wiele ograniczeń i warunków stawianych osobom będącym członkami rad nadzorczych, do tego przepisy nie są jednoznaczne i klarowne. Dlatego wielu włodarzy wolało, chuchając na zimne, zrezygnować z członkostw, niż narażać się na zarzuty o złamanie prawa – dodaje pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych.

Przesunięcia w funduszu

Jak wynika z uzasadnienia ustawy okołobudżetowej, w związku z sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną epidemią COVID-19 nastąpiła konieczność zamrożenia wynagrodzeń osób, w tym sędziów i prokuratorów, dla których podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - podkreśla się w uzasadnieniu.

Proponuje się też m.in., aby w roku 2021 wprowadzić przepis, iż odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli byłby dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r.

O komentarz ws. ZFŚS poprosiliśmy Monikę Ćwiklińską, członka prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

– To, że są cięcia i konieczne oszczędności, widzimy w różnych sferach i branżach. Gospodarka ponosi koszty pandemii, tego, że zostaliśmy w domach, że państwo zostało praktycznie unieruchomione – mówi Ćwiklińska. – Nauczyciele jako jedni z nielicznych nie utracili uposażenia w czasie pandemii, a od 1 września mamy otrzymać 6-procentowe podwyżki. Nie żyjemy w próżni. Oczywiście każdy grosz dodatkowy by się przydał, ale musimy pamiętać, że zamrożone zostają też inne wskaźniki w finansach publicznych – argumentuje.

Podkreśla, że zgodnie z ideą Funduszu, są to pieniądze dla potrzebujących pracowników w związku z ich sytuacją życiową, rodzinną i materialną. Nauczyciele wprawdzie nie stracili pracy, ale zatrudnienie czy część wynagrodzenia mógł stracić współmałżonek, czy inne osoby tworzące gospodarstwo domowe nauczyciela.

- Możliwe są jednak pewne oszczędności w funduszu, w którym są nie tylko środki na zapomogi, ale także pieniądze na różne imprezy kulturalno-integracyjne, wycieczki, które teraz z racji sytuacji covidowej się nie odbywają. Wprawdzie zawsze na początku roku pracodawca, dyrektor uzgadnia ze związkami zawodowymi przeznaczenie środków z funduszu, ale to jest tylko plan, który można, jeśli sytuacja tego wymaga, zmienić – tłumaczy Ćwiklińska.

Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje ponadto m.in. możliwość dokonywania w 2021 r. przesunięć - za zgodą ministra finansów - wydatków z Funduszu Pracy z zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej na zadania realizowane bez udziału tych środków.

Ustawa okołobudżetowa ma również umorzyć pożyczkę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, umożliwiającą dokonanie zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwocie ponad 8,7 mld zł. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonał wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wyrównanie stanu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej stanowi przesłankę do umorzenia pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu - wskazuje uzasadnienie.