Nie ma porozumienia ws. podwyżek dla kierowców autobusów. Miasto obawia się strajku

Władze Gdyni nie doszły do porozumienia z kierowcami komunikacji miejskiej podczas spotkania, które odbyło się 8 września. Kierowcy chcą ok. 500 złotowej podwyżki, prezydent prosi o czas na przygotowanie oferty.

Kierowcy komunikacji miejskiej w Gdyni są w sporze zbiorowym z gminą.

Miasto nie ma pieniędzy na 500 złotowe podwyżki dla około tysiąca kierowców.

Związkowcy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają pisemnych gwarancji podwyżek rozpoczną przygotowania do strajku.

W środę 8 września odbyły się rozmowy "ostatniej szansy" między przedstawicielami załóg a zarządcami trzech komunalnych spółek przewozowych i władzami miasta - nie przyniosły rezultatu.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek poprosił związkowców o kolejne dwa miesiące na znalezienie środków na spełnienie postulatów płacowych kierowców.

Od lipca kierowcy są w sporze zbiorowym z pracodawcami. Domagają się podwyżki stawki godzinowej dla każdego pracownika od przyszłego roku. Stawka miałaby wzrosnąć o 2,5 zł, czyli około 500 zł miesięcznie dla każdego z ok. tysiąca pracowników.

Miasto nie ma pieniędzy

Miasto od początku sporu tłumaczy, że nie ma pieniędzy na podwyżki. Wojciech Szczurek mówił o tym także w środę.

- Skoro istnieje ustawowy obowiązek przygotowania i przedłożenia radzie miasta projektu budżetu miasta na kolejny rok do połowy listopada, to liczę, że do tego czasu będzie wreszcie wiadomo, jakimi środkami miasto dysponować będzie od nowego roku, bo w tej chwili takiej wiedzy nie mamy. Gdy będziemy mieli już projekt budżetu, przygotowana zostanie propozycja dla pracowników komunikacji miejskiej – mówił prezydent w Radiu Gdańsk.

Szczurek dodawał także, że trudno cokolwiek planować kiedy zapowiada się w nowym "Polskim Ładzie" zapisy, które mają nam zabrać 130 milionów złotych.

- Czy obawiam się strajku? Zawsze takie ryzyko jest i zawsze, kiedy pojawiają się oczekiwania płacowe, takie ryzyko trzeba brać pod uwagę. Sytuacja ogólna jest niełatwa, inflacja powoduje spustoszenia w kieszeniach Polaków i takie reakcje są naturalne - dodawał.

Strajk w Gdyni

Związkowcy nie chcą ustąpić. Deklarują, że mogą przystać na plan prezydenta i wstrzymać się ze strajkiem, ale pod pewnym warunkiem. - Chcemy, żeby te dwa miesiące były zrekompensowane w formie premii motywacyjnej - mówił przewodniczący związku kierowców Stanisław Taube w Radiu Gdańsk.

Pracownicy chcą, by ustalenia w tej sprawie zostały udokumentowane na piśmie i podpisane, najlepiej jeszcze w tym tygodniu.

Kierowcy dodają, że jeśli to nie nastąpi rozpoczną procedury przygotowawcze do strajku.

Brakuje kierowców

Problem z chętnymi do pracy w roli kierowców ma wiele ośrodków w kraju. W lipcu było np. ponad 100 wakatów w MPK Poznań. Zakład przygotował nawet kampanie "Zostań jednym z nas", w ramach której spółka poszukuje pracowników m.in. poprzez ogłoszenia zamieszczane na portalach rekrutacyjnych, na stronie internetowej przewoźnika, na Facebooku oraz na pojazdach. Potrzeby są duże.

Około 60 kierowców autobusów poszukuje obecnie MPK Łódź. Wynika to m.in. z faktu, że część pracowników odchodzi na emerytury.

– Prowadzimy cały czas rekrutację. Na rynku pracy brakuje osób z uprawnieniami do prowadzenia autobusów. Dlatego uruchomiliśmy w tym roku Ośrodek Szkolenia Kierowców przy MPK Łódź. Organizujemy w nim bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii D dla osób, które chcą zostać naszymi pracownikami – mówi Piotr Wasiak z MPK Łódź Sp. z o.o.

Przeciętne wynagrodzenie brutto kierowcy autobusu MPK Łódź to 5 704,70 zł.