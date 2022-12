Nie tylko stawki kilometrówek muszą się zmienić. Podatek uderza w pracowników

Kilometrówka miała być w założeniu należytą rekompensatą za używanie prywatnego auta do pracy zawodowej. W rzeczywistości jednak nie pokrywa kosztów związanych z jego używaniem. Problem dotyczy wielu grup zawodowych np. leśników, listonoszy, ale też pracowników pomocy społecznej.

Po skardze w takiej sprawie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Finansów.

Chodzi o używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy i rozliczania jego przebiegu oraz opodatkowania kwoty zwracanej przez pracodawcę za jego używanie.

Kwota „kilometrówki” nie była zaś aktualizowana od 2007 r.

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich ze skarga zgłosiła się pielęgniarka środowiskowa, która dojeżdża swym samochodem do pacjentów. Wskazała, że kwota „kilometrówki” nie była aktualizowana od 2007 r. Przy dzisiejszych cenach paliwa wydaje się to zupełnie nieadekwatne do obecnych realiów.

W ocenie skarżącej zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie powinien być opodatkowany, ponieważ nie stanowi on dochodu pracownika.

Kilometrówka przychodem pracownika?

Z podatkowego punktu widzenia przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, w tym kilometrówka. Rozstrzygając kwestie zwrotu kosztów jazd lokalnych, organy podatkowe uważają, że pracownik wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych celem świadczenia pracy na rzecz pracodawcy.

Zdaniem RPO, powstają jednak wątpliwości, czy w sytuacji opisanej przez skarżącą zwrot kosztów ma charakter przychodowy i powinien zostać opodatkowany; czy jest faktyczną korzyścią dla pracownika. Skarżąca zauważyła bowiem, że nie jest przewidziana żadna rekompensata za pozostałe koszty pojazdu, jak np. obowiązkowy przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie, naprawy, kupno oleju itp.

- Problem dotyczy wielu grup zawodowych używających prywatnego samochodu do celów służbowych, np. leśników, listonoszy, pracowników pomocy społecznej. Kilometrówka miała być w założeniu należytą rekompensatą za używanie prywatnego auta do pracy zawodowej. W rzeczywistości jednak nie pokrywa kosztów związanych z jego używaniem - skoro jest dodatkowo opodatkowana - podnosi biuro RPO.

Jak dodaje, konieczność korzystania z własnego samochodu jest zatem dla takich osób dodatkowym obciążeniem finansowym, traktowanym przez pracowników jako wymóg „dopłacania" do narzędzia pracy.

Ponadto niektóre grupy zawodowe, np. listonosze oraz pracownicy opieki społecznej, nie mają określonego limitu kilometrów. Pielęgniarki środowiskowe taki limit mają, choć jest on przekraczany z uwagi na konieczność częstej pomocy podopiecznym.

Pracownicy pomocy społecznej często niosą pomoc w domu podopiecznych (fot. pixabay)

Koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych

W październiku 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie MI z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Czytaj też: Stawki kilometrówek po nowemu. Oto co się zmieni

Proponuje się zmianę wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych. Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu.

Biuro RPO prosi o stanowisko Jarosława Szatańskiego, dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Chodzi też o informację, czy projekt rozporządzenia MI w zakresie zmiany wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu uzyska akceptację MF.

Samorządy chcą zmian stawek kilometrówek

Przypomnijmy, w czerwcu o pilną waloryzację stawek za używanie aut prywatnych do celów służbowych. zwrócił się do premiera Morawieckiego Związek Gmin Wiejskich RP.

- W wielu urzędach gmin z obszarami wiejskimi realizacja usług publicznych związanych szczególnie z opieką społeczną, gospodarką komunalną, oświatą, sprawami obywatelskimi, architekturą i inwestycjami odbywa się przy wykorzystywaniu samochodów będących własnością pracowników. Dochodzi do tego także techniczno-logistyczna pomoc dla uchodźców z Ukrainy – pisał w swym apelu Związek Gmin Wiejskich.

Związek przypomniał też, że administracja samorządowa nie ma możliwości dopłacania pracownikom do paliwa, tak, jak robi to Poczta Polska czy Lasy Państwowe. Zaś zbyt niskie „kilometrówki” bardzo ograniczają obecnie skuteczność jej działania. Nie tylko w gminach wiejskich, bo i w miastach zdarza się już, że pracownicy samorządowi rozwiązują umowy na korzystanie ze swoich aut do celów służbowych.

Dodajmy, że obecnie kilometrówka wynosi:

- 0,5214 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm3;

- 0,8358 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm3.

W projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych kwoty są następujące:

- 0,89 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm3;

- 1,038 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm3.