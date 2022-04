Nie wszyscy Ukraińcy szukają pracy. Liczą na szybki powrót do domu

W pierwszym okresie wojny, na "fali entuzjazmu" Gdański Urząd Pracy został zalany ofertami pracy dla Ukraińców. Po kilku tygodniach, liczba ta znacznie spadła.

Po stronie zarówno potencjalnych pracodawców jak i pracowników zza wschodniej granicy, wciąż są bariery.

Jedną z nich jest bariera językowa. Pracodawcy chcą, aby ich podwładni choć trochę mówili po polsku.

- Po marcu, tym pierwszym trudnym miesiącu w związku z falą uchodźców z Ukrainy, w kwietniu sytuacja się trochę uspokoiła. Zobaczymy, w jakim kierunku to teraz pójdzie. Wydaje mi się, że część osób, która od samego początku była zdecydowana na podjęcie pracy, już to zrobiła. Inni ze względu na swoje kompetencje i brak znajomości języka polskiego teraz właśnie zarejestrowali się jako osoby bezrobotne. Bez aktywizacji zawodowej będzie im trudno odnaleźć się na rynku pracy - ocenił cytowany przez portal gdansk.pl Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy.

Jego zdaniem, jest wciąż spory odsetek kobiet z Ukrainy, które z różnych powodów nie myślą jeszcze o ustabilizowaniu swojej sytuacji życiowej w Gdańsku i znalezieniu pracy.

- Nie bez znaczenia jest tu na pewno wciąż silna trauma związana z ucieczką z miejsc dotkniętych działaniami wojennymi. Te kobiety mają często dzieci i muszą w pierwszym rzędzie zadbać o dach nad głową. Część z nich wciąż liczy też na to, że przebywa w Gdańsku okresowo, ma nadzieję na powrót w rodzinne strony. I te osoby też nie garną się do podjęcia pracy. Oczywiście, jest to zrozumiałe, że w tak krótkim okresie czasu nie wszyscy są jeszcze gotowi na szukanie i znalezienie zatrudnienia - uważa dyrektor GUP.

Spada liczba ofert pracy dla Ukraińców

Roland Budnik zauważa, że po pierwszych dniach i tygodniach, kiedy Gdański Urząd Pracy był wprost zasypany propozycjami zatrudnienia dla mieszkańców Ukrainy ich liczba znacznie spadła.

- W pierwszych dniach było kilkanaście tysięcy ofert. To był efekt entuzjazmu, wszyscy chcieli pomagać. Dziś ta liczba nie jest już tak oszałamiająca. Posiadamy kilkanaście, kilkadziesiąt ofert pracy. Nie jest tajemnicą, że największe zapotrzebowanie na rynku pracy jest na męskie zawody - nadmienił Roland Budnik.

Mężczyźni z Ukrainy stanowili w Gdańsku załogi wielu firm budowlanych, przedsiębiorstw stoczniowych i związanych z tą branżą oraz transportowych.

- Wielu kurierów to byli Ukraińcy - wyjaśnia szef Gdańskiego Urzędu Pracy. - Szacuje się, że ok. 20-30 procent zatrudnionych w tych firmach mężczyzn wróciło na Ukrainę, aby bronić swojej ojczyzny przed rosyjskim najeźdźcą. Zastąpienie ich nie będzie ani proste, ani szybkie. Aczkolwiek zaobserwowaliśmy, że zaczęli napływać do Gdańska i na Pomorze pracownicy z Białorusi i Gruzji. Niektóre z firm podejmują się też trudnej sztuki przekwalifikowania kobiet na typowe męskie zawody. W transporcie jest to możliwe, bo są przecież kobiety kierujące autobusami i tramwajami. Kobiety mogą też pracować w magazynach lub jako kurierzy. W pozostałych branżach będzie to niemożliwe, co na pewno przełoży się wzrost kosztów różnych inwestycji oraz ich opóźnienia.

Bariera językowa sporą przeszkodą w zatrudnieniu