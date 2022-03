Nowe stanowisko w samorządzie: pełnomocnik ds. Ukrainy

- Zgodnie z zapowiedzią, dziś w Urzędzie Miasta Świnoujście rozpoczął pracę Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw współpracy ze społecznością ukraińską. Na to stanowisko powołałem pełną energii, kreatywną osobę - panią Liliię Kotsiubę-Tkach - napisał w mediach społecznościowych Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Liliia Kotsiuba-Tkach przyjechała do Polski w 2015 roku. Ma wykształcenie wyższe, w kierunku psychologii, dobre kontakty z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pomysły i chęci, jak pomóc obywatelom swojej Ojczyzny, którzy uciekli do Świnoujścia przed wojną.

Dotąd działała w świnoujskim wolontariacie, pracowała w handlu, a w Ukrainie aktywnie wspierała Czerwony Krzyż. W ubiegłym tygodniu zorganizowała pierwsze spotkanie ze społecznością ukraińską w sali MDK, na które przyszło około 150 osób.

- To był udany start, ale przede mną sporo wyzwań. Chciałabym docierać do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Świnoujściu. Oni teraz potrzebują informacji na temat działania szkół, przedszkoli, zajęć pozalekcyjnych, świetlic środowiskowych. Chciałabym pomóc zorganizować kursy języka polskiego dla dzieci, by miały łatwiejszy start. Obecnie bardzo stresują się w szkołach, bo nie mogą porozumieć się płynnie ze swoimi rówieśnikami. Zbieram doświadczenia z innych ośrodków, mam kontakt z konsulatem, stowarzyszeniami. Wszystkie dobre rozwiązania będę chciała wdrożyć również i u nas - mówi Liliia Kotsiuba-Tkach.

Do zadań nowej pełnomocnik prezydenta Świnoujścia należą m.in.: organizowanie relacji samorządu ze społecznością ukraińską, wsparcie uchodźców w integracji, reprezentowanie ich przed instytucjami na rynku pracy czy pomoc w organizacji opieki dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej.