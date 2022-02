Obowiązek pracy zdalnej a realia. Większość urzędników pracuje stacjonarnie

Zmiennie sytuacja wygląda w krakowskim urzędzie miasta, ponieważ - zgodnie z zarządzeniem prezydenta Jacka Majchrowskiego - to kierownicy wydziałów decydują o przejściu danego pracownika na pracę zdalną.

- Cztery komórki organizacyjne UMK pracują już od kilku miesięcy systemowo w sposób zdalny ze względu na specyfikę realizowanych zadań, która to umożliwia. Pozostałe komórki pracują zdalnie w zależności od bieżących sytuacji związanych z charakterem realizowanych zadań czy też występowaniem ryzyka lub zagrożenia zdrowotnego. Szacujemy, że średnio w danym okresie na pracy zdalnej jest ok 50 proc. pracowników - mówi Anna Latocha z urzędu miasta w Krakowie.

We wspomnianym zarządzeniu prezydenta Krakowa określono także te komórki, których kierownicy są zobowiązani do zapewnienia - przynajmniej częściowo - pracy stacjonarnej, tak aby możliwa była obsługa bezpośrednia mieszkańca (po uprzednim umówieniu wizyty). Chodzi o 8 z 38 komórek organizacyjnych, w tym m.in.: wydział ewidencji pojazdów, urząd stanu cywilnego, wydział spraw administracyjnych czy wydział podatków i opłat.

W przypadku urzędu miejskiego w Toruniu pracę zdalną wykonuje obecnie około 5 proc. wszystkich pracowników.

Reżim był, jest i będzie

- Pracownicy korzystają z różnego rodzaju absencji, np. urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe itp. Pracownicy, którzy świadczą pracę w siedzibie Urzędu, zachowują wszelkie rygory sanitarne, tj. pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej, stanowiska pracy są usytuowane z zachowaniem bezpiecznej odległości i ponadto zamontowane są przegrody osłonowe. Urząd funkcjonuje dla mieszkańców bez zmian, oczywiście w pełnym rygorze sanitarnym - informuje Anna Kubicka-Tondel z urzędu miasta w Toruniu.

Z zamknięciem urzędów bywa różnie. W przypadku omawianego Krakowa, poza wymienionymi wyjątkami, generalnie urząd jest zamknięty na przyjmowanie petentów. Katowicki urząd wciąż prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców we wszystkich wydziałach, choć - jak zaznacza Ewa Lipka - dzieje się to w sposób limitowany. Nie ma mowy o zawieszaniu jakichkolwiek spraw.

Na petentów nie zamyka się także urząd miasta w Białymstoku. Zachęca za to, aby ewentualne wizyty umawiać wcześniej za pośrednictwem internetu w systemie e-kolejka.

- Moim zdaniem urzędy są bezpieczniejsze w porównaniu z tym, co można zaobserwować na zewnątrz. U nas jest obowiązek noszenia maseczek, są płyny dezynfekujące, do minimum ograniczamy kolejki. Nawet nasi urzędnicy ograniczyli przemieszczanie się pomiędzy wydziałami, jest mniej spotkań. Tymczasem petenci do nas przychodzą, załatwiają sprawy, a potem idą do galerii handlowej, sklepu czy do kina - mówił w styczniu Grzegorz Marcjasz, sekretarz urzędu miejskiego w Opolu.