Od 22 marca urzędy znów zamykają się dla mieszkańców

"W trosce o zdrowie klientów i pracowników Starostwa Powiatowego oraz ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wprowadzone zostaną ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw od 22 marca br. (poniedziałek) do odwołania" - taki komunikat pojawił się na stronie Starostwa Powiatowego w Iławie.

Jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki klienci mogą umawiać się telefonicznie pod wymienionymi numerami telefonów.

- W przypadku Wydziału Komunikacji nadal obowiązuje telefoniczna lub internetowa rezerwacja wizyty. Ponadto w przedsionku urzędu są wystawione pojemniki (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu. Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji - pisze Bartosz Bielawski, starosta powiatu ilawskiego.

W podobnym tonie wypowiada się wójt Iławy Krzysztof Harmaciński. - Apeluję do mieszkańców Gminy Iława i wszystkich interesantów o rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Iławie i załatwianie spraw drogą e:mailową (gmina@gmina-ilawa.pl), przez platformę e-puap lub telefonicznie - mówił w radiu eska. Także tam przed wejściem do Urzędu Gminy stanie skrzynka, do której interesanci będą mogli wrzucać korespondencję kierowaną do urzędu.

Urzędy mają jednak doświadczenie już w pracy zdalnej i w kontaktowaniu się mieszkańcami "na odległość".

Przypomnijmy, pierwszy raz wszystkie urzędy przechodziły na prace zdalna z początkiem listopada, ale już wtedy dla wielu instytucji nie była to nowość.

Praca hybrydowa, zmianowa trwa w wielu wydziałach od jesieni, ponieważ są i takie komórki, jak Urząd Stanu Cywilnego, wydziały komunikacji, gdzie prac zdalna nie jest możliwa. Na pewno jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że Polacy chętnie zaczęli korzystać z elektronicznych form załatwiania spraw urzędowych.

- Obserwujemy też wyraźny przyrost zainteresowania e-usługami. Polacy w ostatnim czasie wysyłają online do urzędów dwa razy więcej pism ogólnych niż do tej pory, dwa razy częściej wnioskują online o odpisy aktów stanu cywilnego, dwa razy częściej korzystają też z e-usługi meldunkowej czy możliwości zgłoszenia online narodzin dziecka - informowało już w ubiegłym roku PortalSamorzadowy.pl Ministerstwo Cyfryzacji.

