Oni mogą zarobić najwięcej. Pensje w samorządach wystrzelą

20 041,50 zł brutto to maksymalna możliwa kwota zarobków przewidziana dla prezydenta Warszawy i marszałków województw, których liczba mieszkańców przekracza 2 miliony. 19 331 złotych brutto to maksymalne wynagrodzenia dla prezydentów 8 największych (powyżej 300 tys. mieszkańców) miast.

Nowelizacja ustawy wprowadza pojęcie minimalnych wynagrodzeń - to 80 proc. maksymalnych stawek.

Niezależnie od wsparcia ze strony radnych bardziej zaawansowani wiekiem prezydenci mogą liczyć na obowiązkowy dodatek stażowy, który nie będzie brany pod uwagę przy określeniu maksimum wynagrodzenia. Większość samorządowców zarabia także dodatkowo, w radach nadzorczych, na uczelniach czy - co ostatnio było wyjątkowo głośne, w przypadku Romana Szełemeja - w szpitalach.



Zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast składają się z czterech składowych - wynagrodzenia zasadniczego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę.

Jedynie dodatek funkcyjny nie jest obligatoryjny, co oznacza, że rada gminy nie musi go przyznać, stanowiąc o wysokości wypłaty włodarza gminy. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę to 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat (zwiększa się on co roku o 1 proc. - aż do wartości 20 proc.).

Dotychczas obowiązujące przepisy nie pozwalały wójtom, burmistrzom i prezydentom miasta zarabiać ponad siedmiokrotność tzw. kwoty bazowej, ustalanej w ustawie budżetowej. W 2021 r. wynosiła ona 1789,42 zł, co oznaczało, że włodarze nie mogli zarabiać więcej niż 12 525,94 zł.

Po 20 tysięcy dla prezydenta Warszawy i 10 marszałków

Teraz nie będą mogli inkasować więcej niż 11,2-krotność kwoty bazowej. A zatem już od listopada 2021 r. ich zarobki mogą wynieść nawet 20 041,50 zł brutto.

Kwota ta jest maksymalną możliwą kwotą zarobków przewidzianą dla prezydenta Warszawy i marszałków województw, których liczba mieszkańców przekracza 2 miliony (czyli w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim).

Podwoi się m.in. wysokość ich zasadniczego wynagrodzenia: dotychczas wynosiła ona maksymalnie 5200,00 zł, a teraz będzie to 11 300,00 złotych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik - po reformie ich zarobki mogą należeć do najwyższych w polskich samorządach. (fot.FB/AdamStruzik)

Duże miasta i mniejsze województwa

Wysokie maksymalne wynagrodzenia, bo 19 331 złotych brutto, przewidziano w nowelizacji ustawy dla prezydentów 8 największych (powyżej 300 tys. mieszkańców) miast. To teraz Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Piotr Krystek, prezydent Szczecina, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na taką samą maksymalną kwotę wynagrodzenia mogą liczyć też marszałkowie województw o liczbie ludności poniżej 2 mln, czyli: lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

A co dla prezydentów miast poniżej 300 tys. mieszkańców?