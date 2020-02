Opole: Rośnie liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą

Jak powiedział Szczurek, od kilku lat utrzymuje się wzrost liczby cudzoziemców, którzy decydują się na podjęcie legalnej pracy w województwie opolskim.

W ciągu ostatnich lat, w województwie opolskim liczba obcokrajowców płacących składki na polskie ubezpieczenie społeczne wzrosła z 4,3 tysiąca w 2015 roku do ponad 20 tysięcy w 2019.

Według danych ZUS, Polska jest obecnie centrum życiowym dla ponad 651 tysięcy legalnie pracujących cudzoziemców - tj. o 260 proc. więcej niż pod koniec 2015 roku.

"Dane ZUS o cudzoziemcach obejmują tylko te osoby, których forma zatrudnienia skutkuje opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi o umowy o pracę, umowy zlecenia czy pozarolniczą działalność gospodarczą. Pracujących bez pozwoleń, bez właściwych umów nie jesteśmy w stanie policzyć. Stąd apel do pracodawców i samych zatrudnionych, żeby zalegalizować obecność na rynku pracy. Oskładkowanie pracy to gwarancja bezpieczeństwa, jeśli zdarzy się wypadek czy inne okoliczności, które nie pozwolą kontynuować zatrudnienia. Jeśli płacisz składki, możesz liczyć na świadczenia z ZUS" - powiedział rzecznik.

Według danych rośnie liczba obcokrajowców, którzy zdecydowali się na założenie własnej firmy w opolskim - od 2018 roku wzrosła z 292 do 324. Co trzeci przedsiębiorca z tej grupy ma obywatelstwo ukraińskie. Jak zaznacza Szczurek, podobna sytuacja występuje w skali całego kraju.

"W grudniu 2018 r. na taki krok zdecydowało się ponad 17,8 tys. obywateli innych państw, a już rok później 19,5 tys. Z tego grona znakomitą większość stanowią przybysze z Ukrainy. Aż 4,8 tys. zagranicznych przedsiębiorców to właśnie obywatele naszego wschodniego sąsiada" - wyjaśnia opolski rzecznik.

Według danych ZUS, Polska jest obecnie centrum życiowym dla ponad 651 tysięcy legalnie pracujących cudzoziemców - tj. o 260 proc. więcej niż pod koniec 2015 roku. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS wzrosła o 81 tysięcy. Największą grupę zatrudnionych w Polsce cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy (73,6 proc.).

Według danych ZUS, w ostatnich miesiącach liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych do polskiego systemu ubezpieczeń zmniejszyła się o około 20 tysięcy w skali kraju. W województwie opolskim od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. liczba płacących składki Ukraińców zmniejszyła się z 17,8 tysiąca do niespełna 16 tysięcy.

"Niższa liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych przez pracodawców pod koniec 2019 roku może być przejściowa. Sezon jesienno-zimowy daje zwykle mniej pracy w budownictwie, ogrodnictwie, przetwórstwie spożywczym czy obsłudze urlopowiczów" - uważa Szczurek.