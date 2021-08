OPZZ pisze do Andrzeja Dudy w sprawie podwyżek dla polityków

Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla polityków oraz samorządowców. „Jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować” - pisze przewodniczący OPZZ do prezydenta Andrzeja Dudy.