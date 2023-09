Organizacje samorządowe przeciwne podniesieniu płacy minimalnej. Znamy powód

Podniesienie płacy minimalnej było jednym z tematów ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (fot. www.gov.pl)

Od stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a od lipca przyszłego roku do 4300 zł. Zwiększy się też minimalna stawka godzinowa. Projekt wprowadzających to przepisów został negatywnie zaopiniowany przez organizacje samorządowe.