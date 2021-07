Organizator transportu w metropolii społecznie odpowiedzialny. Dowodem ten raport

Raport stanowi zarazem precyzyjne podsumowanie minionego roku. Plan wydatków ZTM w 2020 r. wyniósł 947,3 mln zł i był wyższy od planu na 2019 o ponad 50 mln zł. Dochody zrealizowano w kwocie 148,8 mln zł - o ponad 80 mln zł niższej niż w roku wcześniejszym. Na stan finansów w roku ubiegłym wpływ miała oczywiście pandemia COVID-19, a więc dużo mniej pasażerów i sprzedanych biletów. Ponadto ubytek dochodów z tytułu umorzeń opłat najmu i dzierżawy wyniósł 41,9 tys. zł, natomiast dodatkowe wydatki związane z dezynfekcją pojazdów pochłonęły 4,9 mln zł.

Są dwa główne źródła, z których utrzymywana jest komunikacja miejska GZM. To składki gmin członkowskich, których ustawowym obowiązkiem jest utrzymywać komunikację zbiorową na swoim terenie oraz dochody ze sprzedaży biletów. Dochody dopełniają m.in. wpływy z opłat dodatkowych (tzw. mandatów za jazdę bez ważnego biletu), najmu powierzchni użytkowej dworca autobusowego w Tarnowskich Górach, który jest własnością ZTM czy sprzedaży powierzchni reklamowych. Pieniądze te są kierowane do GZM, która ustala roczny budżet ZTM.

Wartość świadczeń na rzecz przewoźników w podziale na środki transportu (Fot. Raport ZTM)

Siatka połączeń, inwestycje i bezpieczeństwo

Jak podkreśliła Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM, w raporcie można znaleźć informacje o tym, jakie działania podejmuje on jako organizator transportu na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. A są np. rozwijanie siatki połączeń czy wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, inwestowanie w tabor, właściwe informowanie czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

"Oczywiście kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, dlatego w raporcie nie zabrakło treści o tym, jak współdziałamy ze służbami mundurowymi oraz innymi organizatorami transportu, przeciwdziałamy wypadkom i rozprzestrzenianiu się COVID-19" – podkreśliła Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

Zawarto też w raporcie informacje o nowych inicjatywach w ramach współpracy z pasażerami i tworzeniu nowoczesnych kanałów ich obsługi np. wprowadzenie nowej platformy e-POP, uruchomienie nowej aplikacji z szeregiem funkcjonalności, stałe rozwijanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Współpracują z ponad 40 podmiotami, zatrudniają 300 osób

Najważniejszymi elementami funkcjonowania komunikacji organizowanej przez ZTM są operatorzy, czyli przewoźnicy realizujący usługi transportu zbiorowego na terenie GZM oraz wybranych gmin sąsiadujących. W 2020 r. w tym zakresie współpracowało z zarządem 41 podmiotów (licząc wraz z konsorcjami).

"Koordynujemy transport autobusowy na terenie 40 gmin GZM oraz w 15 gminach ościennych, które podpisały porozumienie w sprawie powierzenia nam pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego. Najdłuższa linia autobusowa, AP1, liczy aż 49 km, zaś najkrótsza, o numerze 224 – 2,5 km" - wyliczył zarząd.

Tworzy go prawie 300 osób. W 2020 r. było w tym gronie 15 osób z niepełnosprawnościami.

"Każdy członek zespołu ZTM ma dostęp do kluczowych dokumentów ze sfery pracowniczej, takich jak Regulamin wynagradzania pracowników, Regulamin pracy czy Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników ZTM. Przejrzystość w tym zakresie to dla nas nie tylko wywiązywanie się organizacji z wymogów prawnych. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z nas dokładnie rozumiał, jakie ma obowiązki, ale także co mu przysługuje" - czytamy w raporcie.

Jednostka zdecydowała się na zorganizowanie ankietowego badania opinii pracowników w kwestiach związanych z szeroko rozumianą odpowiedzialnością społeczną. W kwietniu 2021 r. wszystkim pracownikom umożliwiono udział w badaniu online, z którego wnioski wesprą proces określania kierunków działań oraz priorytetowych aktywności w sferze społecznej odpowiedzialności na lata 2021-2022.

"Stopniowe poszerzanie zakresu i form konsultacji z zespołem traktujemy jako ważne zobowiązanie oraz jedną z miar naszej dbałości o zatrudnionych" - podkreśliła.