Paraliż pomocy społecznej w Łodzi. Jest interwencja w sprawie strajku

W związku z trwającym od 26 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi strajkiem pracowników, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg o wnikliwą analizę sytuacji. Personel ośrodka domaga się podwyżek wynagrodzeń.

Strajkują terenowi pracownicy socjalni, którzy twierdzą, że to skutek braku porozumienia z pracodawcą w trwającym od ponad dwóch lat sporze zbiorowym. Są również zdania, że MOPS nie przygotował ich do obsługi uchodźców z Ukrainy.

Przede wszystkim spór dotyczy wysokości wynagrodzeń. Ponad 65 proc. terenowych pracowników socjalnych łódzkiego ośrodka - jak podkreśla RPO - otrzymuje najniższe wynagrodzenie.

W czwartek 11 maja protestujący pojawili się na sesji Rady Miasta Łodzi, domagając się przesunięć w budżecie miasta w sumie 2,8 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń.

Strajk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi rozpoczął się 26 kwietnia 2022 r. Pracownicy domagają się podniesienia wynagrodzeń do poziomu 105-135 proc. średniej krajowej w zależności od wykształcenia. O pomoc w negocjacjach z miastem w tej sprawie związki zawodowe zwróciły się do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka.

„W łódzkim MOPS pracuje ok. 270 terenowych pracowników socjalnych, z których ponad 65 proc. uzyskuje najniższe wynagrodzenie. Pozostali pracują za wynagrodzenie tylko nieco wyższe od płacy minimalnej. Wszyscy są nadmiernie obciążeni pracą. Brakuje ponad 100 pracowników, a kilkunastu młodych pracowników złożyło już wymówienia” - poinformowało Biuro RPO.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk także napisał do szefowej resortu rodziny, podkreślając, że sytuacja opisana w piśmie związkowców wymaga wnikliwego rozpatrzenia.

Nie zostali przygotowani do obsługi uchodźców?

Protestujący zaznaczają, że strajk jest skutkiem braku porozumienia z pracodawcą podczas trwającego od ponad 2 lat sporu zbiorowego.

„W Łodzi nastąpił paraliż pomocy społecznej. Spowodowało to m.in. brak realizacji zadań obligatoryjnych, subwencjonowanych przez wojewodę. Mieszkańcy nie mają dostępu do świadczeń. Nie jest realizowana praca socjalna” - czytamy na stronie internetowej RPO.

Pracownicy twierdzą, że pracodawca nie przygotował ich do obsługi uchodźców i nie zorganizował odpowiednio pracy. Miał też nie dostarczyć wymaganych druków, nie rozwiązać problemu bariery językowej oraz nie przygotować platformy cyfrowej. Stąd podjęcie tak drastycznych działań jak strajk – w celu zwrócenia uwagi decydentów na problemy pomocy społecznej w Łodzi.

„Pomoc społeczna wspiera bowiem osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, w tym osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Celem jej działań jest dążenie do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka. Aktualnie wsparcie obejmuje także obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji” - zauważył w piśmie do minister Stanisław Trociuk.

Na sesji rady miasta walczyli o środki na podwyżki

11 maja 2022 r. na pierwszej od 2 lat stacjonarnej sesji Rady Miasta Łodzi grupa pracowników MOPS domagała się zmian w budżecie miasta i przesunięcia środków finansowych na podwyżki dla nich.

- Nie zamierzamy odpuścić ani pani prezydent, ani państwu radnym dopóki nie zagwarantują nam państwo 2 mln 800 tys. zł na podwyżki - powiedział na sesji Sylwester Tonderys, przedstawiciel strajkujących.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie została podjęta, ale zabrakło w niej punktu dotyczącego zabezpieczenia dodatkowych pieniędzy na pensje. Władze miasta wyjaśniły jego brak faktem, że rozmowy w sprawie płac jeszcze się nie zakończyły.

