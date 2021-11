Pensja prezydent Słupska wzrośnie o blisko 90 proc. Z dnia na dzień

Prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej wypłacone zostanie wyrównanie do wysokości ustalonego w środę wynagrodzenia (fot. mat. pras.)

Rada Miejska w Słupsku ustaliła w środę wysokość wynagrodzenia prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej na kwotę 20.040,70 zł brutto, podwyższając jej pensję o 89 proc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zakłada wyrównanie uposażenia do ustalonej na sesji od 1 sierpnia br.

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku (Pomorskie) procedowana była uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydent miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Uchwałę pod obrady wniosła przewodnicząca rady Beata Chrzanowska (PO) w porozumieniu z przewodniczącymi klubów radnych.

Przyjęcie uchwały z autopoprawką poprzedziła niemal godzinna dyskusja przecinana kilkoma przerwami.

Pierwotny projekt zakładał, że pobierane przez prezydent Słupska miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10.600,00 zł brutto wzrośnie do kwoty 19.485,00 zł. Podczas dyskusji nad dokumentem przewodnicząca rady zaproponowała autopoprawkę, zbieżną z wnioskiem radnej Małgorzaty Lenart (Łączy nas Słupsk), skutkującą podwyższeniem proponowanych składowych pensji do kwot maksymalnych, do łącznej wysokości 20.040,70 zł brutto.

Za przyjęciem uchwały z autopoprawką zagłosowało 13 radnych, w tym klubu Łączy nas Słupsk i część radnych z PO i PiS. Przeciw było pięcioro radnych, w tym z PO, dwóch z PiS wstrzymało się od głosu. Trzech radnych nie uczestniczyło w sesji.

Zgodnie z podjętą uchwałą wynagrodzenie zasadnicze prezydent Słupska wynosi 10.770,00 zł (było 5.000,00 zł), dodatek funkcyjny ustalony został na 2.989,00 zł (było 2.100,00 zł), dodatek za wieloletnią pracę na 2.154,00 zł (było 1.000,00 zł), dodatek specjalny na 4.127,70 zł (2.500,00 zł), co łącznie daje kwotę 20.040,70 zł brutto (było 10.600,00 zł). Pensja prezydent tym samym wzrosła o 89 proc. w stosunku do dotychczas pobieranej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia br., co oznacza, że prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej wypłacone zostanie wyrównanie do wysokości ustalonego w środę wynagrodzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku podkreśliła, że procedowana uchwała jest konsekwencją obowiązującej Ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie Ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustalania wysokości i zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Przyjęcie uchwały z autopoprawką poprzedziła niemal godzinna dyskusja przecinana kilkoma przerwami. Pierwotne ustalenia szefów klubów radnych z przewodniczącą Chrzanowską nie znalazły poparcia wszystkich radnych. Radna Renata Stec (PO) była przeciwna proponowanej podwyżce. Zgłosiła uwagi co do sprawowania nadzoru nad miejskimi spółkami i realizowanych inwestycji przez prezydent Słupska. Z kolei Anna Mrowińska (PiS) zaznaczyła, że rada ustala wynagrodzenie "dla urzędu" a nie dla Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Zauważyła, że i tak prezydent zarabiać będzie mniej niż prezesi miejskich spółek.