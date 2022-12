Pensje pracowników samorządowych od marca w górę. Wiadomo o ile

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie 1 marca 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Planowane jest m.in. dostosowanie wysokości stawek do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie Polsce wzrośnie w 2023 r dwukrotnie.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego do rozporządzenia i ustalenie ich w wysokości od 3 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 2 150 zł) do 4 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 600 zł).

W projekcie rozporządzenia scalono tabele stanowisk funkcjonujące obecnie odrębnie dla urzędów i odrębnie dla samorządowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uporządkowaniem wykazu stanowisk przypisanych im minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.

Zmiany przygotowało Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r.

- Umożliwi to pracodawcom samorządowym dostosowanie zakładowych regulaminów wynagradzania do zmian wprowadzonych projektowanymi regulacjami - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Minimalna płaca a minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

Z godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3 490 zł od 1 stycznia 2023 r. i 3 600 zł od 1 lipca 2023 r.

Dlaczego dla więc w kryteriach zaszeregowania pracowników samorządowych podana kwota jest niższa?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki.

Są jednak wyjątki. Nie wlicza się tu takich składników jak: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatek za staż pracy.

Pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania, m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatem, mimo że projektowany w rozporządzeniu poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy (w kategoriach zaszeregowania I – XIX) od kwoty 3 490 zł, to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

