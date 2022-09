Pensje sprowadzają pracowników samorządów do pozycji wręcz żebraczej

Adamek

2022-09-29 08:29:36

Po 17 latach w samorządzie, gdzie miałem relatywnie niezła ścieżkę kariery - od inspektora po kierownicze - jasno stwierdzam - samorządy funkcjonują fatalnie, ludzie inteligentni uciekają, zostają w większości tacy, za których albo trzeba robić robotę, albo cały czas pokazywać co robić. (z całym

szacunkiem do tych urzędników, którzy faktycznie pracują i czują etos oddania sprawom samorządowym). Władza samorządowa zniszczyła samorządy traktując je jako miejsce pracy dla najbliższych znajomych, co z góry dyskwalifikuje prace dla ludzi, którzy chcą coś dobrego robić. Inna sprawa, że zarobki są niskie - inna sprawa, że urzędnik am zablokowaną ścieżkę kariery i jest zwiazany z danym miastem praktycznie d końca życia. Jako specjalista z danej dziedziny niestety nie mogę zmienić pracy i np. z województwa mazowieckiego przenieść się do woj. dolnoślaskiego - bo żeby znaleźć prace w urzędzie trzeba mieć ZNAJOMOŚCI. A taki spawacz, grafik, budowlaniec, handlowiec - prace znajdzie wszędzie bo właściciel prywatny szuka specjalisty a nie roboty dla szwagra, kuzyna itd. Brak jednego, ogólnopolskiego naboru na stanowiska w JST. To są prawdziwe problemy, które niszczą samorząd.