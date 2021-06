Pielęgniarki w domach pomocy społecznej zarabiają jeszcze mniej niż w służbie zdrowia

Ze strony ministerstw parlamentarzyści chcieli też odpowiedzi, czy faktycznie prowadzone są działania mające na celu regulację statusu pielęgniarek w dpsach oraz kiedy można spodziewać się wyrównania zasad wynagradzania pracy zatrudnionych w nich pielęgniarek z tymi pracującymi w jednostkach leczniczych.

Kontrakt z NFZ niemożliwy, bo dps to nie podmiot leczniczy

Jak zauważył podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski, osoby przebywające w dpsach mogą korzystać ze świadczeń zakontraktowanych przez NFZ na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich świadczeniobiorców.

Dodał, że NFZ może finansować jedynie podmioty lecznicze posiadające kontrakt z funduszem, a nie ma takowego żaden dps, będący „dla swoich mieszkańców szczególnym, ale jednak miejscem zamieszkania, a nie podmiotem leczniczym”.

„Dodatkowo, domy mogą pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, co umożliwia także zatrudnienie pielęgniarek. Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, zatrudnienie w dpsach uważa się również za wykonywanie zawodu pielęgniarki, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w tej ustawie” – wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Lepsze wynagrodzenie zależy tylko od samorządu?

Wiceministrowie podkreślili, że nie ma obecnie możliwości finansowania przez NFZ, ponieważ dpsy nie są zakładami opieki zdrowotnej, ale jednostkami organizacji pomocy społecznej.

A to sprawia, że większość pielęgniarek jest zatrudnianych i wynagradzanych ze środków budżetowych samorządów, do których dpsy należą - i są one tym samym pracownikami samorządowymi (gminy lub powiatu w zależności od zasięgu dps).

„Wysokości środków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w roku budżetowym, w tym na wynagrodzenia pracowników, ustala organ prowadzący przedmiotowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Domy gminne są finansowane z budżetu gmin, natomiast powiatowe są finansowane z budżetu powiatów oraz dodatkowo z budżetu państwa. Nie ma też przeszkód, aby samorząd przeznaczył dodatkowe środki na finansowanie działalności domów pomocy społecznej, także na wynagrodzenia pracowników” – zauważył Szwed.

Rozporządzenie Rady Ministrów określa minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego, ostateczna i całkowita wysokość wynagrodzenia tych pracowników, w tym pielęgniarek dps – jak podkreśliły resorty - pozostaje natomiast w gestii pracodawców samorządowych.

Pracują nad nowymi rozwiązaniami

Różny status pracowników medycznych zatrudnionych we wspomnianych placówkach oraz placówkach ochrony zdrowia, według zapewnień MZ i MRiPS jest od dłuższego czasu przedmiotem analiz międzyresortowych.

Problem zauważyła też Rada Pomocy Społecznej, dlatego powołała Zespół ds. Rekomendacji w zakresie usług medycznych, pielęgniarskich i opiekuńczych w domach pomocy społecznej.

Stanisław Szwed zapewnił, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdaje sobie sprawę z dużej odpowiedzialności i wielu trudności do pokonania, jakie wiążą się z pracą wszystkich pracowników (nie tylko pielęgniarek) zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

„Wybór pracy w dps oznacza powołanie do zajmowania się częściowo i całkowicie niesamodzielnymi osobami, które wymagają opieki, leczenia, pielęgnacji i wsparcia. Dlatego też co roku Resort Rodziny wspiera samorządy w realizacji ich zadania własnego, jakim jest prowadzenie domów pomocy społecznej, przekazując im dodatkowe środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone między innymi na wynagrodzenia pracowników tych jednostek” – przypomniał.

W 2020 r., w związku z pandemią, samorządy otrzymały z budżetu państwa ponad 115 mln zł m.in. na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w dpsach. Na zapewnienie odpowiedniej kadry – w ramach wymienionej kwoty – poszły ok. 83,3 mln zł (73 proc.), z czego 81,8 mln zł na dodatki do wynagrodzeń (w tym np. premie, dodatki zadaniowe, nagrody), ale tylko niespełna 1,5 mln zł na zatrudnienie dodatkowego personelu. W tym roku w ramach funduszu wsparcia domów pomocy społecznej uruchomiono kwotę blisko 49,3 mln zł.

Stanisław Szwed poinformował też, że w ramach drugiego naboru do realizowanego przez NFZ projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przewidziano m.in. dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek dps.

Strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych

Na podstawie lektury opisanych treści można odnieść wrażenie, że pielęgniarki w służbie zdrowia zarabiają co najmniej dobrze... Tymczasem od lat zwracają one uwagę, że ich wynagrodzenie jest zbyt niskie, co nie pozostaje bez wpływu na wciąż zbyt małą liczbę zainteresowanych taką pracą u młodego pokolenia.

Pielęgniarki są w grupie najmniej zarabiających specjalistów. Ich miesięczne wynagrodzenie brutto zwykle niewiele przekracza 4 tys. zł, a nierzadko nawet nie osiąga tej granicy.

Sytuację finansową pielęgniarek zmienić mają nowe przepisy. Mowa o projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Przewiduje on, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że wysokość łącznych wynagrodzeń będzie na poziomie ponad 5,5 tys. zł w każdej z grup. Pielęgniarki i położne nie są jednak zadowolone z tych propozycji, twierdząc, że nie gwarantują one stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń. W związku z tym na 7 czerwca zapowiedziano strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych z udziałem ok. 40 szpitali w całej Polsce.

