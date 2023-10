Podwyżki dla nauczycieli to kwestia godnościowa. Co z obiecanymi pieniędzmi dla budżetówki?

łowcatrolli

2023-10-26 10:00:05

UrzędnikJST - wpis o piciu kawy jest nie mój - to Rodzic podszywa się pod łowcę - nic na to nie poradzę - to jest kawał chooooja i tyle, jest na forum od dawna i ciągle przybiera nowe nicki występuje tu jako troll wieloosobowy, to zwykła menda i kanalia, prowadzi dyskusje sam ze sobą byle tylko ge

...

nerować jakąś "dyskusję"