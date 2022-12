Podwyżki dla pracowników magistratu jeszcze w grudniu. Prezydent wyprzedza ustawę

Ponad 200 pracowników urzędu miejskiego w Świętochłowicach otrzyma podwyżki od grudnia 2022, już teraz więcej dostaną także ci otrzymujący płacę minimalną - choć ustawodawca przewidziała to dopiero od lipca 2023.

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger poinformował, że większe wynagrodzenia czekają też pracowników w spółkach komunalnych.

Do podobnych działań zobligowani zostali dyrektorzy miejskich jednostek.

Łącznie koszt wynagrodzeń w skali miasta w przyszłorocznym budżecie wzrośnie o ponad 10 mln zł w stosunku do roku bieżącego.

Pracownicy urzędu miejskiego w Świętochłowicach oraz podległych jednostek już w grudniu otrzymają wyższe wynagrodzenia.

"Dotyczy to zarówno płacy minimalnej, która wzrasta do maksymalnej kwoty 3.600 zł brutto (w tym miesiącu, a nie od lipca, jak przewiduje to ustawodawca), jak i podwyżek związanych z rosnącymi kosztami życia" - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Daniel Beger.

Jak podkreślił to właśnie dzięki zespołowi ludzi pracujących w urzędzie, miejskich jednostkach oraz spółkach miasto realizujemy nowe projekty.

"Dziękując, doceniam tę pracę i zaangażowanie! Dlatego z czystą przyjemnością złożyłem ponad 600 podpisów pod nowymi angażami (trzy podpisy na pracownika). Aneksy pozwalają również na zachowanie zasady równowagi płacowej na zbliżonych lub równoległych stanowiskach" - dodał.

Prezydent poinformował, że większe wynagrodzenia czekają też pracowników w naszych spółkach komunalnych. Jak skomentował - "choć to znaczące koszty po stronie wydatków, liczę, że w bezpośredni sposób przełożą się na wzrost satysfakcji życia wszystkich mieszkańców".

Do podobnych działań zobligowani zostali dyrektorzy miejskich jednostek. Łącznie koszt wynagrodzeń w skali miasta w przyszłorocznym budżecie wzrośnie o ponad 10 mln zł w stosunku do roku bieżącego.

Dodajmy, że płaca minimalna w 2023 r. ma wzrosnąć dwukrotnie. Od 1 stycznia do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

