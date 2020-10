Podwyżki dla pracowników pomocy społecznej. Negocjacje się przeciągają

Jak tłumaczy Jarosław Jakubowski, związkowcy zaproponowali samorządowi, aby pozostałe 650 zł rozbić na trzy transze. Pracownicy społeczni postulują, aby podwyższyć wypłaty o 200 zł jeszcze w 2020 r. a 400 zł podwyżki rozłożyć na dwie transze w 2021 r.

Osiągnięcie porozumienia i spełnienia postulatów podwyżkowych "na raty" zdarza się w miarę regularnie. Jak mówi jednak Paweł Maczyński, takie kompromisy czasem są tylko odłożeniem problemu na później. Podwyżki przyznawane przez kilka lat, po prostu tracą na wartości.

- Obrazuje to przykład z Opola, gdzie kilka lat temu udało się wynegocjować podwyżki dla pracowników w wysokości 600 zł, które miały być realizowane przez 3 lata. W międzyczasie wzrosła płaca minimalna i koszty utrzymania i sama podwyżka została w pewien sposób "przejedzona" - mówi przewodniczący PFZPSiPS.

Pracownicy OPS w Opolu znów są w sporze zbiorowym z pracodawcą.

Strajku wisi w powietrzu

Grupa zawodowa pracowników socjalnych i pomocy społecznej odpowiada w miastach i gminach za szereg działań. To oni wykonują usługi opiekuńcze dla osób starszych, pełnią funkcję asystentów rodziny. Odpowiadają także za realizację i wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatku "500+" czy programy "Dobry Start". Ponadto pracują w domach pomocy społecznej.

Strajk pracowników pomocy społecznej doprowadziłby do paraliżu wykonywania tych zadań gminnych. Jeszcze do października 2019 r. nie mieli jednak pewności, czy w ich przypadku akcja strajkowa nie będzie nielegalna. Wątpliwości wynikają z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w której czytamy, że prawo do strajku nie przysługuje m.in. pracownikom zatrudnionym w administracji samorządowej.

Jednak właśnie w 2019 r. sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy, który orzekł, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej, nie mogą być rozpatrywani jako zatrudnieni w administracji samorządowej, ale jako zatrudnieni w gminnych jednostkach organizacyjnych. Takie zaś jednostki, nie są organami wykonawczymi miast czy gmin.

- Mamy jasność, że możemy strajkować. Wcześniej wielu z nas podzielało obawy, że byłoby to niezgodne z przepisami. Biorąc jednak pod uwagę charakter pracy, którą świadczymy, zdajemy sobie sprawę, że nasz strajk uderzyłby w mieszkańców miast i gmin. Zawsze usilnie staramy się dojść do kompromisu, nawet jeżeli musimy zrezygnować z części pierwotnych postulatów - mówi Paweł Maczyński.

- Dopóki są szanse na kolejne mediacje - a w naszym przypadku są - nie chcemy mówić o strajku - zaznacza Jarosław Jakubowski - Taka możliwość jednak istnieje, choć byłby to krok ostateczny - dodaje.