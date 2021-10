Podwyżki dla starostów. Kto dostanie najwięcej?

18 486,00 zł brutto to maksymalna możliwa kwota zarobków przewidziana dla starostów powiatów, których liczba mieszkańców przekracza 120 tysięcy. Dla starostów z mniejszych powiatów (60-120 tys. mieszkańców) maksymalne wynagrodzenie wyniesie 18 044 zł, a dla tych z najmniejszych (do 60 tys.) - 17 420 zł.

Nowelizacja ustawy wprowadza pojęcie minimalnych wynagrodzeń - to 80 proc. maksymalnych stawek.

Starostowie mogą też liczyć na obowiązkowy dodatek stażowy, który nie będzie brany pod uwagę przy określeniu maksimum wynagrodzenia. Po 20 latach pracy dodatek ten już nie rośnie i wyniesie odpowiednio - 2154, 2086 i 2050 złotych (zależnie od liczby mieszkańców powiatu).

Na całość wynagrodzenia włodarzy jednostek samorządowych składa się kilka elementów - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny (nie jest obligatoryjny) i dodatek za wieloletnią pracę. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę to 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat (zwiększa się on co roku o 1 proc. aż do wartości 20 proc.).

Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom i marszałkom zarabiać maksymalnie siedmiokrotność tzw. kwoty bazowej, ustalanej w ustawie budżetowej. W 2021 r. wynosiła ona 1789,42 zł, tak więc włodarze nie mogli zarabiać więcej niż 12 525,94 zł. Teraz nie będą mogli przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej.

Więcej mieszkańców, wyższa pensja

Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia znaczenie ma liczba mieszkańców danej jednostki samorządowej. Nie inaczej jest w przypadku starostów 314 polskich powiatów.

Ci, którzy zarządzają największymi powiatami - tzn. zamieszkanymi przez ponad 120 tys. mieszkańców - będą mogli zarobić najwięcej, czyli 18 486,00 zł brutto.

Starosta poznański Jan Grabkowski zarobi minimalnie 14 788,80 zł brutto (Fot. metropoliapoznan.pl)

Kwota ta jest maksymalną możliwą kwotą zarobków przewidzianą dla starostów będzińskiego, białostockiego, bielskiego (Bielsko-Biała), chrzanowskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, dębickiego, gnieźnieńskiego, inowrocławskiego, jarosławskiego, kieleckiego, kłodzkiego, konińskiego, krakowskiego, limanowskiego, lubelskiego, mieleckiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nyskiego, olsztyńskiego, opolskiego, ostrowskiego (Ostrów Wielkopolski), oświęcimskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, pruszkowskiego, radomskiego, rzeszowskiego, stargardzkiego, starogardzkiego, świdnickiego (Świdnica), tarnogórskiego, tarnowskiego, wadowickiego, wałbrzyskiego, wejherowskiego, wielickiego, wodzisławskiego, wołomińskiego, wrocławskiego, zgierskiego i żywieckiego.