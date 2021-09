Podwyżki wynagrodzeń w samorządach. Gminy wiejskie chcą rozporządzenia płacowego

„W okresie od stycznia 2009 r. do lipca 2021 r. płaca minimalna wzrosła z kwoty 1276 zł do 2800 zł, czyli o 120 proc., a w tym samym czasie nastąpiło obniżenie wynagrodzeń organów wykonawczych JST i osób zatrudnionych na podstawie powołania o wspomniane wyżej 20 proc. O ile kilkanaście lat temu łączne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków stanowiło 7-8-krotność płacy minimalnej - to obecnie jest to zaledwie 3 krotność płacy minimalnej!” – zaznacza.

Spadek zainteresowania i atrakcyjności pracy w JST

Zdaniem samorządowców z gmin wiejskich, „istniejący stan w zakresie wynagradzania sfery samorządowej doprowadził do deprecjacji i spadku etosu pracowników z wyboru, powołania i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”. W efekcie osłabło zainteresowanie i atrakcyjność pracy w samorządach, co doprowadziło do problemów kadrowych.

„Zatrudniamy osoby nie na podstawie ich wysokich kwalifikacji, ale na podstawie (niskich) możliwości płacowych jednostek samorządu terytorialnego. W jednostkach okołomiejskich i aglomeracyjnych osoby z wyborów, sprawujące obowiązki samorządowych organów wykonawczych znajdują się na odległych miejscach na listach płac” – czytamy w opinii.

Związek powtarza to, co podkreślał już wcześniej, że płace w samorządach kształtują prestiż służby publicznej, określają poziom usług publicznych i są istotnym czynnikiem antykorupcyjnym. Stoi na stanowisku, że sfera wynagrodzeń pracowników samorządowych, a szczególnie osób zajmujących kierownicze stanowiska, powinna być regulowana ustawą, przy zachowaniu stałej i określonej waloryzacji.

Kiedy Rada Ministrów wyda rozporządzenie płacowe?

„Skierowana do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zawiera wiele zmian w stosunku do pierwotnego tekstu projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 1447. Zmiany uwzględniają także niektóre uwagi wnoszone przez stronę samorządową podczas procesu legislacyjnego” – przyznają samorządowcy z ZGW.

Jednocześnie wskazują, że w odniesieniu do osób zatrudnionych w samorządach na podstawie wyboru, ustawa w art.11 reguluje tylko maksymalne wynagrodzenie osób wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Z kolei art. 37 tej ustawy ma charakter delegacyjny dla Rady Ministrów, a do ustawy zmieniającej nie dołączono projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„Tak zwana podwyżka wynagrodzenia dla w/w stanowisk może mieć charakter deklaratywny wobec braku wskazania terminu wykonania delegacji wydania rozporządzenia. Samo podniesienie progu maksymalnego wynagrodzenia nie decyduje o podwyżce. Oczekujemy w tym zakresie określenia terminu wykonania delegacji w ustawie lub jasnych deklaracji Rady Ministrów: kiedy zostanie wydane rozporządzenie płacowe na podstawie znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych?” – zwraca uwagę Związek Gmin Wiejskich.

W przypadku wydanego na podstawie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych rozporządzenia płacowego, ZGW oczekuje, że Rada Ministrów podwyższy nie tylko maksymalne poziomy wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie wyborów, ale także maksymalne poziomy wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz minimalne poziomy wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Jakie podwyżki dla samorządowców?

Zgodnie z przyjętymi ww. ustawie nowymi rozwiązaniami, maksymalna wysokość diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym, będzie odpowiadała 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Oznacza to wzrost maksymalnej wysokości diety o 60 proc. w porównaniu do aktualnego stanu.

Zwiększono maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

W myśl noweli nie będzie mogło ono przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a minimalne wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia. To również daje podwyżkę o 60 proc. w porównaniu do dotychczasowej wartości.