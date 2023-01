Policja gminna i wcześniejsze emerytury. Strażnicy chcą zmian

Strażnicy chcieliby przyznania im uprawnień funkcjonariuszy policji w przypadku pełnienia służby wspólnie z funkcjonariuszami policji (fot. arc. PAP/Łukasz Gagulski)

Więcej uprawnień do interweniowania - na drodze i w sklepie, dostęp do bazy danych o przestępcach, ale także zmiana nazwy formacji i wcześniejsze emerytury - to część postulatów funkcjonariuszy straży gminnych.