Północna Izba Gospodarcza: jesień to będzie czas rewolucji na rynku pracy

Głębokie hamowanie gospodarek widać w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a to bezpośrednio przekłada się na rynek pracy

- Minister pracy Hubertus Heil stwierdził, iż mamy do czynienia z najgłębszym kryzysem gospodarczym naszej generacji i on nie minie 1 stycznia. Podkreślił, że finansowanie zatrudnienia w skróconym wymiarze godzin jest kosztowne, ale powrót do masowego bezrobocia byłby pod względem gospodarczym i społecznym o wiele droższy – przywołuje dyrektor Wolny.

„Pół-bezrobotni” uciekają statystykom, a jest ich coraz więcej

Jakich zmian należy spodziewać się jesienią i czy przedsiębiorcy są na nie przygotowani? Specjaliści współpracujący z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie zwracają uwagę, że już wiosną wiele firm wdrożyło programy restrukturyzacyjne, szykujące ich do wewnętrznych i zewnętrznych oszczędności – to będzie odczuwalne przede wszystkim jesienią i na przełomie roku. Wiele branż nadal odczuwa komplikacje spowodowane pandemią, a inne obawiają się drugiego lockdownu, co paraliżuje ich plany rozwojowe i decyzyjność, a często zmusza do decyzji o zwolnieniach.



Niektórzy uważają, że statystyki dotyczące bezrobocia mogą okazać się zbyt optymistyczne, bo pandemia ujawniła problem tzw. „pół-bezrobocia”.



– Pracodawcy proponują pracownikom nowe warunki pracy, często znacznie gorsze niż pierwotne. Spotkaliśmy się z szeregiem sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na całym etacie dostawał propozycję pracy w niepełnym wymiarze godzin lub np. jako współpracownik zewnętrzny na umowie cywilnoprawnej. Takie osoby uciekają statystykom, bo nadal mają pracę, ale tak naprawdę nie wystarcza im ona, by spokojnie żyć i utrzymywać dotychczasowy poziom życia – mówi Małgorzata Marczulewska, windykator z firmy Averto. – Takie zmiany dotknęły branże kreatywną, informatyków, księgowych, doradców, wszystkie osoby, których wymiar pracy jest elastyczny. Pół-bezrobotni to także często kadra zarządzająca, menadżerowie – dodaje Marczulewska,