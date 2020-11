Polscy pracownicy socjalni na końcu listy płac w Europie

Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Białoruś, Armenia, Polska - to kraje, w których minimalna pensja pracowników socjalnych jest najniższa i wynosi mniej niż 500 euro. Tak wynika z raportu "Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”. Dokument przygotowała Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW) we współpracy z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. W raporcie uwzględniono 16 krajów z Europy oraz pogranicza Europy i Azji.

Polscy pracownicy socjalni w ogonie zarobków tej grupy zawodowej w krajach Europy.

Średnio zarabiają aż 7 razy mniej niż pracownicy socjalni na Islandii, gdzie wynagrodzenia pracowników socjalnych są najwyższe w Europie.

Większość zatrudnionych w polskim systemie pomocy społecznej otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które wynosi niespełna 2 tys. zł na rękę miesięcznie.

Badanie wysokości zarobków pracowników socjalnych dotyczy roku 2019. Polska, obok Turcji, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Białorusi i Armenii jest wśród krajów, w których minimalna pensja pracowników socjalnych nie przekracza 500 euro miesięcznie.

Daleko im zatem do takich krajów jak Finlandia, Islandia i Wielka Brytania, gdzie minimalne pensje zaczynają się od 2000 euro. Na płace podstawowe w przedziale 1000 - 2000 euro mogą liczyć pracownicy socjalni we Włoszech, Niemczech i Francji. Gorzej jest w Hiszpanii, Portugalii i Grecji, gdzie najniższa pensja omawianej grupy zawodowej, wynosi od 500 do 1000 euro miesięcznie.

Polscy pracownicy socjalni nie mają się także czym chwalić na tle Europy, pod kątem średnich zarobków. Wynoszą one mniej więcej tyle, ile płaca minimalna, czyli poniżej 500 euro miesięcznie. Podobnie jest w Rumunii, Węgrzech, Bułgarii, Białorusi i Armenii. Średnia zarobków jest tej grupy zawodowej wyższa w Turcji i Grecji.

Średnie zarobki pracowników socjalnych w Europie są najwyższe w Islandii, Anglii i Francji. To jedyne kraje, których średnia w zestawieniu przekracza 3000 euro. Na średnie płace w przedziale 2000 - 3000 euro mogą liczyć pracownicy w: Niemczech i Wielkiej Brytanii (poza Anglią). Pomiędzy 1000 - 2000 euro średniej pensji wypłacane jest we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Na Białorusi gorzej

W badaniu uwzględniono także sytuację pracowników socjalnych w odniesieniu do ogólnych zarobków w danych krajach. Wynika z nich, że w porównaniu do ogółu pracujących, najniżej zarabiają pracownicy socjalni na Białorusi i w Polsce. W krajach tych, mogą oni liczyć na około 120 proc. płacy minimalnej co przekłada się na niespełna 50 proc. średnich zarobków w kraju.