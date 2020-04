Polska, Czechy, Niemcy – granica, która podzieliła samorządowców

O zablokowanie pracownikom zatrudnionym w Niemczech możliwości swobodnego przekraczania granicy apelował m.in. prezydent Świnoujścia, burmistrzowie Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Samorządowcy z Górnego Śląska i Ziemi Cieszyńskiej przekonują, że obowiązkowa kwarantanna dla osób zarabiających za granicą nie poprawia bezpieczeństwa w Polsce, a samych pracowników może kosztować utratę miejsca pracy.

Burmistrz Zgorzelca ostrzega, że ofiarą zaostrzonych przepisów staną się polskie firmy, które świadczyły usługi na niemieckim rynku. Ich właściciele poświęcili lata, żeby zdobyć kontrahentów i pozycję. Teraz mogą stracić wszystko.



Jedna dniówka w pracy i czternaście dni kwarantanny – taką perspektywę mają przed sobą od ubiegłego piątku (27 marca) polscy pracownicy, zarabiający na co dzień w firmach położonych poza granicami Rzeczpospolitej. Taki „efekt uboczny” nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 24 marca) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. O ile wcześniej na mocy tego dokumentu osoby mieszkające w Polsce, ale pracujące na co dzień w kraju sąsiednim i regularnie przekraczające granicę mogły, w drodze do pracy i z pracy, swobodnie przekraczać granice, bez konieczności odbywania 14-dniowej kwarantanny (podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy), to od piątku także one zostały objęte obowiązkiem dwutygodniowego odosobnienia.

W praktyce było to równoznaczne z pozbawieniem ich możliwości pojawienia się pracy, bo trudno zakładać, że ktoś wybierze się na „dniówkę” mając świadomość, że po jej zakończeniu i powrocie do domu czeka go 14 dni kwarantanny. Dwa dni dzielące wydanie tych przepisów od ich wejścia w życie miało wystarczyć tym osobom – jak tłumaczyło MSWiA – by „ustabilizowały sytuację zawodową”.

Nieobecni (nie)usprawiedliwieni



Zaostrzając przepisy dotyczące przekraczania granicy rząd spełnił (świadomie bądź nie) postulat, jaki kilka dni wcześniej do szefa MSWiA skierował prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. W swej petycji zwrócił uwagę, że kilkuset mieszkańców tej przygranicznej miejscowości codziennie wyjeżdża do pracy w niemieckich hotelach, restauracjach i ośrodkach pomocy dla seniorów, a następnie wraca do swych domów w Polsce. Jak stwierdził Żmurkiewicz możliwość swobodnego przekraczania przez te osoby polsko-niemieckiej granicy sprawiała, że mimo wprowadzonych wcześniej obostrzeń, pozostała ona w gruncie rzeczy granicą otwartą. Wedle tego, co pisał prezydent Świnoujścia, po stronie niemieckiej nie wprowadzono takich środków ostrożności jak w Polsce, a pracujący tam Polacy nie są w żaden sposób chronieni – nie mają ani masek, ani również środków dezynfekujących – co docelowo zagraża zarówno ich bliskim, jak i całej lokalnej społeczności.

Na podobne ryzyko zwracała też uwagę grupa samorządowców z województwa lubuskiego (m.in. burmistrzów Słubic i Kostrzyna nad Odrą), którzy w piśmie skierowanym 17 marca do wojewody lubuskiego apelowali o „zamknięcie granicy dla osób zatrudnionych w Niemczech i krajach sąsiednich oraz wypracowanie takich rozwiązań, które zagwarantują pomoc finansową osobom pozbawionym możliwości pracy”.