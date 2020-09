Pomorskie: Firmy wznawiają działalność, ale bezrobocie rośnie

Jak podaje WUP w Gdańsku, po odnotowanym w lipcu 2020 r., niewielkim spadku stopy bezrobocia w województwie pomorskim, w sierpniu nastąpił jej delikatny wzrost o 1,2 proc. tj. o 626 osób. Co oznacza, że z końcem sierpnia w rejestrach pozostawało 52,9 tys. osób bezrobotnych i chociaż liczba ta jest niewiele wyższa niż w lipcu (52,4 tys.), to w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku bezrobotnych na Pomorzu jest aż o prawe 1/3 więcej.

– Choć w sierpniu pracodawcy nadal nie ograniczali znacząco zatrudnienia, to często nie decydowali się również na zwiększanie etatów w swoich przedsiębiorstwach – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku. – Ponadto, co jest dość niepokojące, część osób na skutek pandemii przeszła do populacji biernych zawodowo. Zjawisko to było widoczne szczególnie wśród kobiet, które ze względu na pandemię koronawirusa częściowo się zdezaktywizowały z powodów rodzinnych, w tym związanych z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki – dodaje Żmudzińska.

Koniec sezonu to mniej ofert pracy

W sierpniu natomiast zmniejszyła się liczba ofert pracy. Spowodowane jest to m.in. końcem sezonu letniego i tym samem brakiem zapotrzebowania na pracowników sezonowych. W porównaniu do lipca br. wystąpił spadek o 0,9 tys. ofert, tj. o 12,2 proc. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, nie wynika to jedynie z zakończenia się popytu na usługi turystyczne, ale także z obawy przed drugą falą pandemii. Może to spowodować wstrzymanie naborów nowych pracowników, a także zwolnienia i likwidację stanowisk pracy.

W sierpniu zgłoszono zamiar zwolnienia aż 151 pracowników w województwie pomorskim ( w ramach zwolnień grupowych). To o 49 osób więcej niż w lipcu i o 100 osób więcej niż w czerwcu tego roku. Jednak liczba ta jest znacznie mniejsza w porównaniu z danymi za maj (308 osób) i kwiecień (693 osoby). Od początku lockdownu w województwie pomorskim odnotowano łącznie aż 1305 zgłoszeń zwolnień grupowych.

Fachowcy z zagranicy wciąż potrzebni

Zbliżająca się jesień i zima zwykle przynoszą pogorszenie wskaźników na pomorskim rynku pracy. Jednak w tym roku trudno jest przewidzieć, co będzie się działo, gdy lato skończy się na dobre a sytuacja będzie bardzo mocno uzależniona od rozwoju epidemii w kraju.

W ocenie WOP, jak na razie nie zmienił się popyt na pracowników z zagranicy. W sierpniu 2020 r. pomorscy pracodawcy złożyli aż 11,7 tys. zgłoszeń o zatrudnianiu pracownika zza granicy. To nie tak dużo jak w lipcu, kiedy odnotowano ich rekordową liczbę – 13,8 tys., ale więcej niż średnio miesięcznie w ubiegłym roku. Najliczniejszą grupą obcokrajowców szukających zatrudnienia w województwie pomorskim są pracownicy z Ukrainy.