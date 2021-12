Ponad 200 tys. zł rocznie. Zarobki dyrektorów zarządów transportu miejskiego potrafią zaskoczyć

W dalszej kolejności znaleźli się: dyrektor ZTM w Warszawie Katarzyna Strzegowska – 13 800 zł, dyrektor ZTM w Lublinie Grzegorz Malec – 13 600 zł, szef ZTM w Poznaniu Jan Gosiewski – 13 234,24 zł oraz kierujący ZDiTM w Szczecinie Krzysztof Miler – 13 000 zł.

Na drugim końcu listy natomiast mamy m.in. Barbarę Damian (ZTM Kielce) – 8 800 zł i Marcina Szwarca (ZDZiT Olsztyn) – 9 899,32 zł.

11 900 zł dla dyrektor zarządu metropolitalnego, ale…

W czołówce najlepiej zarabiających pewnie byłaby też Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, organizującego komunikację zbiorową na terenie 56 gmin – 41 należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii plus gmin sąsiadujących z nimi (największy organizator komunikacji miejskiej w kraju), ale tu pełnych danych nie udało się pozyskać.

„Zarobki dyrektora ZTM określa Zarządzenie nr 44/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z nim wynagrodzenie zasadnicze miesięczne na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej waha się pomiędzy 2 400 – 10 000 zł brutto. Oprócz kwoty zasadniczej dyrektorom jednostek organizacyjnych przysługuje dodatek funkcyjny – maksymalnie 2400 zł brutto – oraz dodatek za wieloletnią pracę – od 5 proc. do 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od liczby przepracowanych lat” – taką oficjalną odpowiedź otrzymaliśmy ze strony ZTM w Katowicach.

Podczas bezpośredniej rozmowy Małgorzata Gutowska podała nam wysokość swojego zasadniczego wynagrodzenia (9 500 zł brutto) oraz dodatku funkcyjnego (2 400 zł), ale nie zdecydowała się na ujawnienie wysokości dodatku stażowego, informując, że w przypadku zarządu metropolitalnego obowiązują nieco inne przepisy. Zgodnie z nimi nie ma obowiązku publikowania oświadczenia majątkowego, w którym ujmuje się dochód całoroczny i nie musi też zdradzać swojego miesięcznego wynagrodzenia.

Najlepsi ponad 220 tys. zł, niektórzy „tylko” ponad 100 tys. zł

Całoroczny dochód z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora zarządu niekoniecznie musi odpowiadać iloczynowi pensji miesięcznej i liczby miesięcy w roku, ponieważ dojść mogą jeszcze np. premie, których w średniomiesięcznym wynagrodzeniu się nie uwzględnia. Sprawdziliśmy więc także, jak te zarobki prezentują się w ujęciu całorocznym.

Ponieważ rok 2021 nie dobiegł jeszcze końca, oparliśmy się na danych z 2020 r., dostępnych w oświadczeniach majątkowych, składanych zgodnie z przepisami do końca kwietnia (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego).

I w tym przypadku największy dochód odnotował Łukasz Franek z ZTP w Krakowie – 228 210,95 zł, choć niedaleko za nim uplasowała się Katarzyna Strzegowska z ZTM w Warszawie – 221 257,32 zł. Inni nie zbliżyli się już do 200 tys. zł. Janowi Gosiewskiemu z ZTM Poznań zabrakło do tej granicy ok. 15 tys. zł, Grzegorzowi Misiornemu z ZDiT w Łodzi niecałe 24 tys.

Wśród przeanalizowanych przez nas dochodów rocznych nie było ani jednego poniżej 100 tys. zł, ale kilku dyrektorów zarobiło niewiele ponad tę granicę. W przypadku Łukasza Kosobuckiego (Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku) była to kwota 107 636,86 zł, Barbary Damian (ZTM Kielce) – 108 721,33 zł, a Bogusława Prokopa (Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej) – 113 504,80 zł.

