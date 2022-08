Porozumienie we Wrocławiu. Pracownicy samorządowi dostaną podwyżki

Związkowcy wyliczyli, że podwyżki dostanie ok. 11 tysięcy pracowników (fot. Marcin Raczkowski/UM Wrocław)

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych jednostek miejskich podległych prezydentowi Wrocławia dostaną podwyżki. Zakłada to porozumienie podpisane przez przedstawicieli miasta i NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy wyliczyli, że podwyżki dostanie ok. 11 tysięcy pracowników.

Uzgodniono, że wszyscy pracownicy od 1 stycznia 2023 r. otrzymają podwyżki w wysokości 500 zł na etat z pochodnymi.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że podwyżka była konieczna ze względu na wysoką, 15-procentową inflację.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele Miasta Wrocławia podpisali w środę 30 sierpnia porozumienie płacowe.

Zakłada ono podwyżki dla wszystkich pracowników magistratu oraz innych jednostek miejskich podległych prezydentowi Wrocławia m.in. Zarządu Zasobu Komunalnego, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, a także jednostek kultury i pracowników administracyjnych oświaty. Uzgodniono, że wszyscy pracownicy od 1 stycznia 2023 r. otrzymają podwyżki w wysokości 500 zł na etat z pochodnymi.

- Nasze propozycje podwyżek były wyższe, ale w trakcie rozmów doszliśmy do porozumienia. To były negocjacje w dobrej atmosferze – mówił Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk.

Wysoka inflacja i zarobki

Przedstawiciele miasta podkreślają, że podwyżka była konieczna ze względu na wysoką, 15-procentową inflację, rosnące koszty utrzymania i wzrost cen m.in. energii czy żywności.

- Podwyżki traktujemy jako regulację inflacyjną. Mogliśmy się na nie zgodzić, bo udało nam się znaleźć oszczędności budżetowe. Ważne jest, że pieniądze otrzymają wszyscy pracownicy. Ze względu na inflacją i rosnące koszty utrzymania prezydentowi Wrocławia zależało, by do porozumienia doszło jak najszybciej i to nam się udało – wyjaśnił Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

