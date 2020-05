Powiatowe Urzędy Pracy przygniecione zadaniami

Powiatowe Urzędy pracy nie radzą sobie z nawałem zadań.

Rzeczywistość wymaga wprowadzenia pilnych zmian, szczególnie w dużych miastach, w których liczba wnioskodawców jest największa.

Brak dostatecznie jasnych instrukcji do wypełniania wniosków skutkuje licznymi błędami.

Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich wspólnie skierowały pismo do premiera w sprawie problemów, jakie dotykają powiatowe urzędy pracy.

- Na powiatowe urzędy pracy nałożono nowe zadanie dotyczące obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wydaje się, że nie dokonano właściwej analizy możliwości prawidłowej realizacji przez urzędy powierzonego obowiązku, wobec utrzymania ich wszystkich dotychczasowych zadań – piszą autorzy apelu.

Czytaj: Samorządy: wprowadźmy powszechne badania pod kątem COVID - 19

Podkreślają, że PUP cały czas świadczą usługi w zakresie m.in.: rejestracji osób bezrobotnych, wypłat zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów, składek na ubezpieczenia zdrowotne, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (procedura oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową), obsługi umów na usługi i instrumenty rynków pracy wynikających z ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy oraz realizacji zadań z zakresu finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (KFS).

Samorządowcy dodają, że w stanie epidemii w urzędach zawieszono co prawda bezpośrednią obsługę mieszkańców, ale wszystkie zadania są wykonywane bez przerwy - stacjonarnie, w formie elektronicznej lub listownej. Jak zauważają dzieje się to pomimo faktu, że obecnie wielu pracowników urzędów przebywa na zwolnieniach chorobowych lub zasiłkach opiekuńczych. Z tych powodów, w niektórych jednostkach, skala nieobecności kadry osiąga 50 proc..

Zdaniem ZPP i UMP realizacja nowego zadania stwarza problemy w sferze organizacyjno-technicznej np. wnioski przedsiębiorców składane są w formie papierowej, wymagają wprowadzenia danych do systemu, co jest czynnością czasochłonną, przy wnioskach składanych elektronicznie najpoważniejszym problemem jest wadliwe działanie portalu praca.gov.pl (powolne działanie lub niesprawność systemu, zawieszanie w trakcie wypełniania, niekompatybilność z niektórymi wersjami oprogramowania Apple).

Jak się okazuje, brak dostatecznie jasnych instrukcji do wypełniania wniosków skutkuje licznymi błędami: proste (jak np. literówki, czy błędy w nazwach firm) są poprawiane „w drodze korekty wniosku”, ale poważniejsze wymagają jego anulowania i ponownego złożenia.

Wymienione problemy, wobec braków kadrowych i zwiększającej się liczby wniosków, powodują coraz większe zaległości w pracach PUP, mimo wprowadzenia w wielu urzędach pracy w soboty lub nadgodzinach.

- Do 18 kwietnia br. termin oczekiwania na wypłatę środków finansowych był liczony w dniach, po tej dacie oraz umożliwieniu ubiegania się o pożyczkę również przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników, czas oczekiwania wydłużył się do miesięcy – czytamy w piśmie do premiera.