Powiatowe urzędy pracy redukują zatrudnienie przez niskie bezrobocie

Również Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdza, że urzędy pracy są potrzebne. Zaznacza też, że charakter ich działalności powoli się zmienia.

- W latach 90. były instytucjami skupiającymi się przede wszystkim na pośrednictwie pracy. W tej chwili większą wagę przywiązuje się do aktywizacji osób bezrobotnych. Polska nadal jest krajem, w którym współczynnik aktywności zawodowej jest na niskim poziomie, dlatego wsparcie urzędów pracy jest potrzebne. Możliwości urzędników ogranicza jednak ramy prawne. W wielu przypadkach pracownicy tych instytucji mają związane ręce, a tak nie powinno być.

- Trzeba przeprowadzić reformę urzędów i jeszcze bardziej zmienić ich tryb funkcjonowania, dopasowując go do realiów rynkowych. To łatwiejsze niż zburzenie systemu i budowanie go od nowa, szczególnie że nadal wielu Polaków korzysta z pomocy pośredniaków. Są to przede wszystkim osoby z mniejszych miejscowości w wieku 50+, czyli jedna grup, która ma najtrudniej na rynku pracy. Poszukując pracodawcy zwracają się po pomoc do urzędników, ponieważ potrzebują osobistego kontaktu, a nie witryny internetowej czy bota - mówi Kubisiak.