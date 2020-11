PPK w samorządach od 2021 r. "Nie taki diabeł straszny"

W czerwcu Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła postulowane przez samorządowców zmiany w zasadach tworzenia PPK w sektorze publicznym. Teraz to burmistrz, zarząd powiatu albo zarząd województwa może dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne samorządu zawrą umowy o zarządzanie PPK. Co to w oznacza dla JST i jednostek podległych?

- Przepis stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Oznacza to jednak, że np. burmistrz dokonuje wyboru, ale każda z instytucji zawiera osobną umowę.

Formalnie nie ma możliwości zawarcia jednej umowy PPK dla urzędu i podległych jednostek – zgodnie z ustawą o PPK każdy podmiot zatrudniający musi zawrzeć własną umowę o zarządzanie PPK. Widzimy jednak, że jednostki samorządu terytorialnego się organizują i wspólnie spotykają z instytucjami finansowymi w celu oceny dostawców PPK. Poszczególne podmioty podległe dokonują wyboru instytucji finansowej z rekomendowanych ofert.

Czy wielu włodarzy czeka z tym na ostatnią chwilę?

- Jest już sporo samorządów, które zawarły z nami umowy o zarządzanie PPK, inne przygotowują się do wyboru dostawcy PPK. Jesteśmy w okresie pandemii, która stawia przed samorządami wiele trudnych bieżących wyzwań.

Mimo tego obserwujemy, że zainteresowanie PPK systematycznie wzrasta. Może to być związane ze wspomnianą nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obowiązkiem organizowania od nowego roku przetargów.

Co jest wyzwaniem w procesie wprowadzania PPK w samorządach, w porównaniu z firmami, które ten obowiązek mają już za sobą?

- Z pewnością w najtrudniejszej sytuacji były podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, które wprowadzały PPK jako pierwsze, jeszcze w 2019 roku. Przed nimi stało najwięcej niewiadomych i wątpliwości. Brakowało praktyki rynkowej. Teraz sytuacja jest już zdecydowanie inna, można powiedzieć, że PPK zostały „okiełznane”.

Wyzwaniem z pewnością jest natomiast działanie w sytuacji pandemicznej i związane z tym np. uruchomienie zdalnych procesów. Dlatego w PZU staramy się w jak największym stopniu pomagać pracodawcom we wdrażaniu PPK. Zapewniamy możliwość zdalnego zawierania umów – telefonicznie i online, a dzięki bezpłatnemu internetowemu serwisowi – także zdalnej obsługi Planów.

Wyzwaniem może być również zachęcenie pracowników do uczestnictwa w PPK. Może pojawić się przekonanie, że „skoro mało zarabiam, to czy warto oszczędzać w PPK, skoro i tak niewiele odłożę”... To błędna rachuba.

Wyjątkowość i atrakcyjność PPK z punktu widzenia pracowników polega na tym, że do każdej odłożonej przez nich złotówki pracodawcy i państwo dokładają drugą. Dlatego potrzebna jest kampania informacyjna, by im to uświadamiać.

No właśnie, płace urzędników nie należą do wysokich. Co powinni brać pod uwagę, analizując swój udział w PPK? Jak przekonać ich potem do pozostania w programie?

- Pamiętajmy, że PPK jest dla pracownika całkowicie dobrowolne i jeśli ktoś nie chce oszczędzać w ramach PPK, to oczywiście nie musi tego robić. Jednak, decydując się na udział w PPK, pracownik dzięki dopłatom od pracodawcy i państwa może – jak już wspomniałem – zyskać drugie tyle niż sam by odłożył.

Nasze przyszłe emerytury z ZUS będą niskie. Uczestnictwo w PPK, w szczególności dla pracowników o najniższych zarobkach, to benefit finansowy, który w przyszłości pozwoli wypełnić lukę między ostatnim wynagrodzeniem a przyznaną emeryturą.

Warto też pamiętać, że środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika i w całości podlegają dziedziczeniu. Pracownik może przy tym swobodnie dysponować swoimi oszczędnościami przez cały okres udziału w programie. Może np. zażądać ich zwrotu, zanim dobiegnie przewidziany na oszczędzanie okres, a więc przed ukończeniem 60. roku życia.

Samorząd to nieraz największy pracodawcą w gminie. Na jakich doświadczeniach firm powinny oprzeć się JST? Gdzie szukać dobrych przykładów?

- Dobrych przykładów nie brakuje. Kluczowe znaczenie dla sprawnego i efektywnego wprowadzenia PPK ma odpowiednie przygotowanie organizacji, w szczególności komunikacyjne, administracyjne i finansowe. Z naszych obserwacji wynika, że firmy, które odpowiednio wcześnie rozpoczęły prace nad utworzeniem PPK, poprowadziły ten proces sprawnie i bez większych problemów.

Pierwszym ważnym krokiem będzie wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK. Pracodawcy, którzy już uruchomili PPK, podkreślają, że ta decyzja bezpośrednio i od razu wpływa na efektywność dalszych prac, dlatego tak ważne jest postawienie na sprawdzonego partnera.

Bardzo duże znaczenie ma zaangażowanie przedstawicieli pracowników, zarówno do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, jak również po to, by sprawnie komunikować się z załogą. W firmach, w których prace nad PPK toczyły się z udziałem reprezentacji pracowników, program spotkał się z najlepszym zrozumieniem, a co za tym idzie – większość załogi świadomie podjęła decyzję o uczestnictwie bądź rezygnacji z PPK.

Inna jeszcze kwestią determinującą skuteczne prowadzenie PPK pozostaje profesjonalne administrowanie programem. Począwszy od edukacji osób odpowiedzialnych za komunikację i obsługę PPK po przygotowanie procedur i systemów do prowadzenia programu – pracodawcy zaznaczają, że niezwłoczne przygotowanie się w tym zakresie bardzo ułatwia i usprawnia utworzenie PPK.