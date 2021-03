PPK w samorządach. Właśnie minął ważny termin. Za moment inne kluczowe daty

Jesteśmy w trakcie wprowadzania w życie czwartego etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W najbliższych dniach ponad 5 mln ludzi zdecyduje o jakości swej emerytury.

W tym gronie są przedstawiciele samorządów. JST to jedne z instytucji publicznych, których dotyczy ostatni etap programu.

26 marca, upłynął jeden z kluczowych dla nich terminów. Samorządy musiały wybrać instytucję finansową i podpisać z nią umowę o zarządzanie. Jak sobie poradziły i co jeszcze przed nimi?

Przypomnijmy: Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który wchodzi w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Dodatkowe pieniądze na swoją przyszłość odkłada nie tylko pracownik, ale wspiera go w tym pracodawca oraz państwo.

Pandemia spowodowała, że opracowany wcześniej harmonogram wprowadzania ich w życie musiał zostać zmodyfikowany. W efekcie właśnie trwa ostatni etap wdrażania PPK. Biorą w nim udział samorządy z liczną grupą pracowników; przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło 431,8 tys. osób, z czego w administracji samorządowej wyniosło 254,6 tys. (dane GUS na koniec 2019 roku).

Za wcześnie, by mówić o zainteresowaniu

Do 26 marca JST miały wybrać instytucję zarządzającą PPK. Jak sobie z tym poradziły? Jak w rozmowie z Portalem Samorządowym mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za organizację i monitorowanie całego systemu, to jeszcze nie czas, by podsumowywać ten etap.

- Jeżeli chodzi o partycypację w czwartym etapie PPK, to za wcześnie jeszcze na wyciąganie jakichkolwiek wniosków. Instytucjom publicznym minął właśnie czas na podpisanie umowy o zarządzanie, a pracownicy tam zatrudnieni mają czas na decyzję o pozostaniu w PPK do 10 kwietnia - przypomina Bartosz Marczuk.

Jak dodaje, z doświadczeń PFR po wdrożeniu PPK w falach 1-3 wynika, że pracownicy decyzje podejmują w ostatnich tygodniach. Wiarygodne dane na temat partycypacji będą zatem znane w połowie maja. Tyle czasu potrzeba, by instytucje, które prowadzą PPK, zebrały i przesłały dane, a PFR je przeanalizował.

- Nie pokuszę się dziś o wyciąganie jakichkolwiek wniosków, choć oczywiście liczę, że ponad 3 mln Polaków rozpocznie oszczędzanie z firmą. To będzie bardzo duża, pozytywna zmiana w stosunku do tego, co mieliśmy przed wprowadzeniem PPK, gdzie takich osób było zaledwie ok. 300 tys... Wierzę, że w dłuższej perspektywie ta liczba urośnie do ok. 5-7 mln - podkreśla wiceprezes PFR.

Ogromne zainteresowanie

Skoro musimy chwilę poczekać na dane o tym, jak duża wśród pracowników JST jest chęć oszczędzania na czas po zakończeniu pracy, to warto też sprawdzić, jak duże było zainteresowanie JST sprawnym wdrażaniem Planów. A to, jak się okazuje, było ogromne.