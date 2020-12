PPK w samorządach zgodnie z harmonogramem. Resort argumentuje

Przypomnijmy, zatrudniający są obejmowani PPK stopniowo:

- od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,

- od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,

- od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,

- od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych (niezależnie od tego, ile osób zatrudniają).

Resort finansów wskazuje ponadto, że wprawdzie jednostki sektora finansów publicznych zostaną objęte ustawą o PPK dopiero 1 stycznia 2021 r., jednak nie ma przeszkód, aby wdrażanie PPK rozpoczęły jeszcze w tym roku. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy o zarządzanie PPK jeszcze w tym roku. Taka umowa nie może jednak wejść w życie przed 1 stycznia 2021 r.

- Podpisanie umowy PPK do końca bieżącego roku (z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku) znacznie upraszcza proces wyboru instytucji finansowej i wdrożenia PPK. Warto pamiętać, że zawarcie umowy o zarządzanie PPK w 2020 roku nie wymusza na pracodawcy obowiązku wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Umowę o prowadzenie PPK można spokojnie zawrzeć we wskazanym w ustawie o PPK terminie, czyli do 10 kwietnia przyszłego roku - tłumaczył w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU

Przyznał, że dla samorządów PPK będzie dodatkowym obowiązkiem, ale nie taki diabeł straszny.

- PPK to wyzwanie, obowiązek oraz korzyści dla samorządów, które zyskują dodatkowy instrument motywujący pracowników, a także dla samych pracowników. Pierwszy raz na tak szeroką skalę pracownicy przy finansowym wsparciu pracodawcy mają możliwość dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania - komentował Żółtek.