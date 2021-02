PPK w samorządzie. Kluczowe informacje przy wdrażaniu Planów

Inaczej wyglądało wprowadzanie PPK w Urzędzie Miasta w Sulejowie. - Na początku powołaliśmy zespół składający się z przedstawicieli pracowników, kierownictwa urzędu oraz osób, które będą obsługiwać PPK, czyli tych osób, które odpowiadają za kadry. Koordynowanie tych działań zostało przekazane do Biura Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół wyłonił też najważniejsze elementy, które dana instytucja finansowa miała spełniać - opowiada Bartłomiej Pacan, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Urzędzie Miasta w Sulejowie.

Postawili na stabilny akcjonariat z udziałem skarbu państwa, zależało im, aby ta instytucja była stabilna. Również pracownicy zwrócili uwagę, aby umożliwiała ona kontakt z opiekunem PPK, a nie automatyczną infolinią.

Także w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim powołano zespół wybierający instytucję zarządzającą PPK. Zbigniew Gamza, sekretarz miasta w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim zapytany o to, jak u nich wyglądały konsultacje ze stroną społeczną, które są obowiązkowym punktem w procesie wdrażania PPK, mówi, że prezydent dokonał wyboru w imieniu jednostek podległych.

- To wiązało się z tym, że związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy o PPK było dość sporo, szczególnie w przypadku nauczycieli. Zdecydowaliśmy się przygotować dokładny opis naszych planów wdrożenia PPK i wysłaliśmy taki dokument do przedstawicieli związków. Sprawę nieco ułatwiał fakt, że związki działające w urzędzie miasta obejmują też pracowników niektórych instytucji podległych, dzięki temu w zespole był również przedstawiciel związków i brał on czynny udział w pracach nad wprowadzaniem PPK - wyjaśnia przebieg rozmów Zbigniew Gamza.

PPK w samorządzie a Ustawa o zamówieniach publicznych

Samorządy, które wybrały instytucję zarządzającą PPK w ubiegłym roku, nie muszą uwzględniać przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Tych, które podjęcie decyzji zostawiły na 2021 rok, dotyczą nowe przepisy. Jednak Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK w PFR TFI zapewnia, że konieczność wzięcia pod uwagę prawa zamówień publicznych nie będzie dotyczyła wielu JST.

- Jednostki sektora finansów publicznych decydując się na zawarcie umowy o zarządzanie w tym roku muszą brać pod uwagę prawo zamówień publicznych. Mówi ono, że podmioty, dla których przy wyborze instytucji zarządzającej PPK zostanie przekroczony poziom progu unijnego, powinny do wyboru stosować prawo zamówień publicznych - wyjaśnia Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK, PFR TFI. Jak dodaje, próg ten wynosi 214 tys. euro, w przeliczeniu na złotówki wychodzi około 913 tys. zł.

- Próg unijny jest dosyć wysoki. W odniesieniu do PPK wartością zamówienia jest wartość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie Planami, której maksymalna wartość jest określona w ustawie o PPK (nie może być wyższa niż 0,6 proc. od wartości zarządzanych aktywów w skali roku). W praktyce oznacza to, że większość samorządów nie będzie musiała stosować prawa zamówień publicznych - wyjaśnia ekspertka PFR TFI.

Jak dodaje, to, co samorządy muszą zrobić na obecnym etapie, to oszacować wartość zamówienia. Sprawdzić, jakimi aktywami instytucja finansowa będzie zarządzała oraz jakie wynagrodzenie za to będzie jej należne.

- By wykonać taki szacunek, musimy znać prognozowaną liczbę uczestników PPK oraz średnią wartość ich wynagrodzeń. Na aktywa w PPK składają się wpłaty podstawowe, dodatkowe, finansowane przez pracodawców i pracowników, dopłaty roczne z funduszu pracy oraz wpłata powitalna. To wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę przy szacowaniu wartości zamówienia - podpowiada.

Warto posłużyć się kalkulatorem dostępnym na stronie internetowej mojeppk.pl. Został on wypracowany we współpracy z urzędem zamówień publicznych, ministerstwem finansów oraz innymi organizacjami przygotowały narzędzie, które ma pomóc samorządom.