Praca hybrydowa to przyszłość w urzędach. Ale wciąż jest nieefektywna

Mimo rozporządzeń wydawanych przy kolejnych falach COVID-19, urzędy starały się unikać wysyłania pracowników na pracę zdalną – tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

Sami kontrolerzy oceniają, że miało to związek z mniejszą efektywnością pracowników, kiedy wykonywali swoje obowiązki z domu.

Od pracy zdalnej nie ma już jednak ucieczki... Same samorządy wyczekują zmian w Kodeksie pracy, które uregulują relacje na linii pracownik-pracodawca w kwestii pracy zdalnej lub hybrydowej.

NIK przeprowadziła kontrolę pracy zdalnej w jednostkach administracji publicznej. Jako pracodawców sprawdzano pod tym kątem urzędy samorządowe wszystkich szczebli, ale także m.in. jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia. W sumie skontrolowano 40 urzędów, a wstępne wyniki zaprezentowano podczas spotkania on-line pracowników NIK-u z przedstawicielami samorządów i NFZ.

Jednym z efektów kontroli, którego nie spodziewali się nawet sami przedstawiciele NIK-u, było to, że - wraz z rosnącą liczbą zakażeń podczas wciąż trwającej pandemii - urzędy coraz rzadziej wysyłały podwładnych na pracę zdalną.

Ponad 11,5 tys. pracowników jednostek sektora publicznego objęto badaniem. Okazało się, że podczas pierwszej fali pandemiipracę zdalną zorganizowano dla 65 proc. pracowników. Odsetek ten zmniejszał się do 44 proc. podczas drugiej fali i 29 proc. - podczas trzeciej.

W urzędach praca zdalna jest nieefektywna

Efekty kontroli są o tyle dziwne, że rząd wydawał rozporządzenia dotyczące pracy zdalnej, wręcz ją nakazując. Były to jednak przepisy tak elastyczne, że część urzędów zdecydowała się je świadomie lekceważyć...

- Trzeba poznać praprzyczynę takiego stanu. Badając to zagadnienie, doszliśmy do wniosku, że urzędy po prostu nie były przygotowane na pracę zdalną. To, jakie miały doświadczenia z początków pandemii, sprawiło, że świadomie wycofywano się z pracy zdalnej - z uwagi na jej nieefektywność – ocenił Mariusz Lenkiewicz z NIK-u podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Związek Województw RP.

Jak dodał, samorządy spotkały się z trzema poważnymi barierami: brakiem infrastruktury sprzętowej, nieodpowiednim poziomem digitalizacji danych oraz słabym zdalnym dostępem do baz danych. W praktyce, jeżeli przez pracę zdalną samorządy traciły na efektywności i nie wykorzystały czasu pomiędzy kolejnymi falami COVID-19, świadomie nie wysyłały pracowników na pracę zdalną.