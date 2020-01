Praca radnego to nie tylko udział w sesjach. Za co należy się dieta?

Rada powiatu gołdapskiego, ustalając wysokość diet dla radnych przyjęła m.in., że wysokość diety będzie obniżana o 50 proc. od ustalonej zryczałtowanej wysokości w tych miesiącach, w których nie będą się odbywały sesje ani posiedzenia komisji.

Uchwałę zakwestionował najpierw nadzór prawny wojewody, a z jego stanowiskiem zgodził się później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Sąd stwierdził przede wszystkim, że taka uchwała prowadzi do sytuacji, w której radny wykonując obowiązki inne niż uczestnictwo w posiedzeniach, nie będzie otrzymywał za nie rekompensaty. Sąd wymienił, że do takich obowiązków może należeć np. przyjmowanie postulatów od mieszkańców czy składanie interpelacji. Stwierdzono także, że czas poświęcony na te czynności, może w praktyce znacznie przekraczać czas poświęcany zwyczajowo na uczestnictwo w sesjach lub posiedzeniach komisji.

"Organ stanowiący powiatu winien uwzględnić, podejmując przedmiotową uchwałę, iż dieta stanowi rekompensatę za poświęcony czas, a co za tym idzie utracony dochód.[...] Dyspozycja uchwały uwzględnia jedynie wycinek z zakresu czynności wykonywanych przez radnych, czym pozbawia ich rekompensaty za utracony dochód w przypadku wykonywania innych, niż udział w posiedzeniach, czynności." - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Dlatego też - zdaniem sądu - rada powiatu w Gołdapi naruszyła art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. W przytoczonym przepisie czytamy, że "rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego". W ocenie sądu, kryterium przyjęte w wspomnianej uchwale, ogranicza się tylko do oceny aktywności radnych podczas posiedzeń a nie do oceny ich faktycznej aktywności.

W wyroku zaznaczono także, że rada powiatu nie przewidziała sytuacji, w której do sesji nie dojdzie z przyczyn niezależnych od radnych, którzy mimo to stawiliby się na miejscu. Ograniczyłoby im to możliwość uzyskania dochodu w inny sposób. Niezrozumiałe w oczach sędziów było także to, że dietę, w przypadku braku posiedzeń, zdecydowano się obniżyć właśnie o 50 proc. a nie inną kwotę.