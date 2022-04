Praca w żłobkach także dla uchodźców z Ukrainy. Ministerstwo wyjaśnia

Przyznał, że jeśli podmiotem prowadzącym instytucję opieki jest jednostka samorządu terytorialnego, to jest ona zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

- W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych opiekunowie i dzienni opiekunowie są zakwalifikowani do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, a nie do grupy stanowisk urzędniczych. W stosunku do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi nie ma obowiązku wymagania znajomości języka polskiego i poświadczenia znajomości odpowiednim dokumentem - zaznaczyło ministerstwo.

Warto, żeby opiekun ukraińskich dzieci znał język ukraiński

Resort dodał, że ze względu na możliwość tworzenia miejsc opieki dla dzieci przybyłych z Ukrainy, możliwe jest zatrudnienie opiekuna ze znajomością języka ukraińskiego.

- Jednakże jeżeli w instytucji opieki znajdują się zarówno dzieci polskie, jak i przybyłe z Ukrainy, zasadne wydaje się posługiwanie się przez opiekuna dwoma językami bądź zatrudnienie opiekunów, którzy będą posługiwać się językiem zrozumiałym przez dzieci, którymi będą się opiekować - zasugerował.

Podkreślił, że podmiot prowadzący instytucję opieki, biorąc pod uwagę zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom, decyduje o zatrudnieniu opiekuna posiadającego znajomość języka polskiego lub języka ukraińskiego.

- To również podmiot prowadzący decyduje o zatrudnieniu personelu pomocniczego, który zna język polski lub ukraiński - podsumował.

Jak sprawdzić, czy Ukrainiec nie był wcześniej karany?

Przewodnicząca wspomnianego zespołu parlamentarnego, posłanka KO Aleksandra Gajewska pytała na marcowym spotkaniu, co z niekaralnością i rejestrem przestępstw seksualnych, jeśli chodzi o potencjalnych pracowników z Ukrainy.

- Obowiązek zatrudnienia wymaga sprawdzenia, czy dana osoba figuruje w rejestrze przestępstw seksualnych. Ale są to rejestry polskie, więc osoby z Ukrainy raczej się w nim nie znajdą... Nie ma natomiast możliwości sprawdzenia w analogicznych rejestrach ukraińskich, jeśli w ogóle istnieją w tamtejszym prawodawstwie - tłumaczyła Dorota Gierej.

Szerszej odpowiedzi – na naszą prośbę – udzielił w tej kwestii Wydział Komunikacji i Promocji MRiPS. Przypomniał, że dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, opiekunem, dziennym opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym nie może być osoba, która figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Osoby te przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług. Dane pochodzą z polskiego Krajowego Rejestru Karnego - zauważono.

Ale co z Ukraińcami i wglądem do ukraińskich rejestrów (jeżeli istnieją)? Tu niestety resort rodziny wiele nie pomógł, ograniczając się do informacji, że „wskazane jest ustalenie niekaralności wskazanych osób na Ukrainie”. Sprawdzić więc by wypadało, tylko nie bardzo wiadomo, jak i gdzie.

Te wymagania kandydat na opiekuna musi spełnić

Pewne jest, że specustawa nie przewiduje odejścia od standardów dotyczących osób, które chcą się zatrudnić w instytucji opieki. Dorota Gierej podkreśliła kilka tygodni temu, że są trzy drogi do podjęcia pracy jako opiekun w żłobku. Pierwsza to posiadanie kwalifikacji wymienionych w ustawie (m.in. pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego).

- Mogą to być też osoby, które ukończyły studia bądź studia podyplomowe na wskazanych w ustawie kierunkach lub w specjalności. I także ktoś, kto przed podjęciem zatrudnienia odbył szkolenie pierwszej pomocy i posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, które musi być jednak uzupełnione 280-godzinnym szkoleniem w celu uaktualnienia wiedzy i umiejętności. Wreszcie jest to także możliwe przy posiadaniu wykształcenia średniego albo średniego branżowego - z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 - wyliczyła wicedyrektor w Departamencie Polityki Rodzinnej.