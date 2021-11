Praca zdalna tylko dla zaszczepionych. Marszałek wprowadza nowe zasady

Liczba wykrywanych przypadków COVID-19 w woj. zachodniopomorskim od kilku dni przekracza tysiąc przypadków w ciągu doby.

W związku z sytuacją marszałek województwa Olgierd Geblewicz podjął decyzję o przywróceniu od najbliższego poniedziałku (22 listopada) możliwości pracy zdalnej dla pracowników urzędu marszałkowskiego.

Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności – tłumaczy Geblewicz.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek (19 listopada) o 23 242 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jak przekazał w czwartek minister zdrowia rząd zakłada dwa scenariusze rozwoju epidemii – wedle pierwszego szczyt IV fali nastąpi w końcu listopada i wówczas będzie w granicach 25-27 tys. zakażeń dziennie. Zgodnie z drugim scenariuszem – IV fala będzie rosła do pierwszej połowy grudnia osiągając poziomu 35 tys. przypadków dziennie.

Praca zdalna nie dla wszyskich

W reakcji na sytuację epidemiczną Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego (w regionie zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby 1152 przypadki koronawirusa, dobę wcześniej było ich 1299) podjął decyzję o przywróceniu od najbliższego poniedziałku (22 listopada) możliwości pracy zdalnej dla pracowników urzędu marszałkowskiego. Przy czym, jak zastrzega, opcja taka nie będzie dotyczyć wszystkich pracowników, a jedynie tych, którzy się zaszczepili przeciwko COVID-19.

– Pracę zdalną będą mogli wykonywać ci pracownicy, którzy pomimo zaszczepienia obawiają się zarażenia siebie, a co za tym idzie swoich bliskich i chcą minimalizować to ryzyko. Szczepionki nie chronią w 100 proc. i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności – tłumaczy Olgierd Geblewicz.

– Nasze rozwiązanie nie ma charakteru restrykcyjnego. Wynika z logiki - osoby, które bez wyraźnych przeciwskazań medycznych nie chcą się szczepić, nie traktują ryzyka zakażenia poważnie, zatem dla nich praca zdalna jest rozwiązaniem bezcelowym Liczę też na to, że takie rozwiązanie będzie stanowić dodatkową motywację dla niezaszczepionych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo pracowników – stwierdza marszałek.

Decyzja o szczepieniu dobrowolna

Zachodniopomorski urząd marszałkowski przypomina, że w maju, jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce, przeprowadził akcję szczepień dla swoich pracowników. Latem samorząd województwa przeprowadził z kolei konkurs dla gmin, chcąc w ten sposób zdopingować je do popularyzacji szczepień wśród mieszkańców, a także zwrócił się do wszystkich sołtysów z prośbą o propagowanie szczepień.

Urząd marszałkowski podkreśla, że poinformowanie pracodawcy o fakcie zaszczepienia (bądź jego braku) jest w pełni dobrowolne i regulować to będzie stosowne zarządzenie marszałka, które zacznie obowiązywać od poniedziałku 22 listopada. Równocześnie zapowiedziano, że marszałek nie wyklucza – jak to ujęto – „kolejnych udogodnień i docenienia odpowiedzialności w pracy dla zaszczepionych w Urzędzie”.

– Niestety rząd skapitulował w walce z pandemią, w imię nieodpowiedzialnego przymilania się antyszczepionkowcom. Nie wprowadza zachęt do szczepienia, nie chroni osób odpowiedzialnych, które się szczepią, nie daje narzędzi pracodawcom do organizacji pracy tak, by zakażenia i kwarantanny nie paraliżowały pracy firm i instytucji. Nie mamy wyjścia - musimy sami chronić odpowiedzialnych – mówi marszałek Geblewicz.