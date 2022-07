Pracownicy budżetówki wychodzą na ulicę. Domagają się podwyżek

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zainicjowało protesty pracowników administracji publicznej, których celem jest przekonanie rządu do podniesienia im pensji co najmniej o 20 proc. Pierwsze już za nami: w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze.

W sobotę 23 lipca protesty odbyły się pod urzędami wojewódzkimi w woj. lubuskim (Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze), mazowieckim (Warszawa) oraz wielkopolskim (Poznań). Kolejne zaplanowano 28, 29 i 30 lipca.

Jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmie ogólnopolskie akcje protestacyjne.

Związkowcy przedstawiają dane, z których wynika, że budżet państwa stać na podwyżki dla administracji w wysokości co najmniej 20 proc. „Skoro przedsiębiorstwa wykazują zyski i są w dobrej kondycji finansowej, nie ma przeszkód, aby sfinansować w większym stopniu zadania państwa w obszarze wynagrodzeń” - argumentują.

W sobotę 23 lipca organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ rozpoczęły zapowiedziane wcześniej akcje protestacyjne. Na pierwszy ogień idą pikiety pod urzędami wojewódzkimi w każdym regionie. Jak dotąd zorganizowano pod urzędami wojewódzkimi w województwach: lubuskim (pod Delegaturą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze), mazowieckim (Warszawa) oraz wielkopolskim (Poznań). Kolejne przewidziano 28, 29 i 30 lipca.

Pełny harmonogram akcji protestacyjnych koordynowanych przez Rady Wojewódzkie OPZZ zamieszczamy poniżej w dziale „Multimedia”.

„W sierpniu odbędą się akcje protestacyjne w Warszawie. Jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmie ogólnopolskie akcje protestacyjne” - zapowiada OPZZ.

7,8 proc. podwyżki to za mało

Póki co rząd zaproponował pracownikom budżetów podwyżki na poziomie 7,8 proc., ale zdaniem związkowców to zdecydowanie za mały m.in. z uwagi na wynoszący już 15,5 proc. poziom inflacji. Alarmują, że siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej od dłuższego czasu zmniejsza się.

W pierwszym kwartale br. przeciętne realne miesięczne wynagrodzenie brutto w państwowej sferze budżetowej wprawdzie wzrosło nominalnie, ale realnie zmniejszyło się o 3,6 proc. Ten trend spadkowy - jak podkreślają - zaczął się w 2021 r., kiedy przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń na poziomie 100 proc., realna płaca w sferze budżetowej zwiększyła się jedynie o 1,4 proc. rok do roku, co było najgorszym wynikiem od 2012 r. (w 2020 r. wzrost ten wyniósł 5,7 proc.).

„W przeciwieństwie do sektora publicznego realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kwartale br. o 1,9 proc. Widoczne rozwieranie się nożyc płacowych między sektorem publicznym i prywatnym będzie zwiększać dysproporcje dochodowe, dlatego wzrost płac pracowników sektora publicznego powinien co do zasady nadążać za płacami sektora przedsiębiorstw. Dynamika płac w publicznym powinna być wyższa także dlatego, aby poprawić udział wynagrodzeń w PKB. Spadł on bowiem istotnie. Według danych Eurostatu w 2021 r. wynagrodzenia pracowników stanowiły 38,7 proc. PKB, podczas gdy rok wcześniej 40,3 proc. Udział płac w PKB w zeszłym roku zmniejszył się do poziomu, jaki ostatni raz odnotowano w 2017 roku” - informują związkowcy.

Chcą co najmniej 20 proc. więcej

W tym kontekście domagają się w 2023 r. podwyżek na poziomie 20 proc. Ich zdaniem nie są to wygórowane oczekiwania skoro wydajność pracy wciąż jest wyższa niż wzrost płac, a prognozy dotyczące jej wzrostu na przyszły rok są optymistyczne, przy malejącej dynamice kosztów pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wydajność pracy w przemyśle między styczniem i majem br. okazała się o 13 proc. większa niż rok wcześniej, przy wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 11,6 proc.

„Kondycja budżetu państwa na rok 2022 jest stabilna, choć nie można wykluczyć nowelizacji ustawy budżetowej na rok bieżący. Po maju br. budżet odnotował nadwyżkę w wysokości 12,1 mld zł. W kwietniu br. nadwyżka wynosiła 9,1 mld zł. Widać zatem, że dochody państwa zwiększają się. W okresie styczeń-maj 2022 r. do kasy państwa wpłynęło z podatków blisko 30 mld zł więcej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Świadczy to o wysokim popycie i dobrej kondycji finansowej firm” - przekonuje OPZZ.

Dodaje, że dochody z podatku VAT wzrosły r/r o prawie 16 proc., z PIT o ok. 14 proc., z CIT o prawie 40 proc., z podatku akcyzowego i podatku od gier o blisko 14 proc., a z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych o ok. 16 proc. rok do roku.

Państwo stać na większe podwyżki? Tak uważają związkowcy

„Skoro przedsiębiorstwa wykazują zyski i są w dobrej kondycji finansowej, nie ma przeszkód, aby sfinansować w większym stopniu zadania państwa w obszarze wynagrodzeń. W I kwartale 2022 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o ponad 30 proc. od osiągniętych rok wcześniej” – zwracają uwagę związkowcy.

Ponadto wskazują, że już za 2021 r. wykonanie budżetu było dobre oraz, że w czerwcu br. Narodowy Bank Polski dokonał wpłaty ponad 10,4 mld zł do budżetu państwa.

„Nie można także zapominać o Krajowym Planie Odbudowy, który choć jest projektem stricte proinwestycyjnym będzie pośrednio odciążał budżet państwa w finansowaniu wielu zadań publicznych. Wygenerowane w ten sposób oszczędności mogą zostać przesunięte na realizację innych zadań państwa oraz służyć poprawie efektywności sektora publicznego i wzrostowi płac. Z powyższego wynika, że budżet dysponuje środkami finansowymi na realizację postulatu OPZZ i innych central związkowych, aby płace w budżetówce wzrosły o nie mniej niż 20 proc.” - podsumowuje porozumienie.