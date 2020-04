Pracownicy i pracodawcy chcą przywrócenia ruchu na granicy polsko-niemieckiej

Polacy mieszkający po stronie niemieckiej czują się ukarani, często są odcięci od rodzin i pozbawieni środków do życia, mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej Jarosław Tarczyński (fot. Matthias Wehnert / Shutterstock.com)

Przedsiębiorcy z Polski i Niemiec przygotowali wspólne stanowisko w sprawie pilnej konieczności przywrócenia ruchu pracowników na polsko-niemieckim pograniczu.

Bez środków do życia niebawem pozostanie kilkuset Polaków, którzy nie mogą dotrzeć do pracy. Sytuacja pogarsza się od kilku tygodni.

Pracownicy i pracodawcy czują się pokrzywdzeni przepisami. Na piątek 24 kwietnia zaplanowano protesty.



Mijają koleje tygodnie, odkąd Polacy mieszkający po niemieckiej stronie granicy, a pracujący w Polsce nie mogą dotrzeć do swoich firm i klientów. Wielu z nich było zmuszonych wziąć bezpłatne urlopy, niektórzy stracili zaś pracę i zostali bez środków do życia.

Kilka tygodni temu Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zwróciła uwagę, że jest to działanie, które negatywnie wpływa na gospodarkę, która i tak jest w poważnym kryzysie ze względu na skutki pandemii koronawirusa. - To podcinanie kolejnej gałęzi gospodarki - powiedział prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Apele przedsiębiorców i mieszkańców nie przyniosły oczekiwanych efektów. Na piątek planowany jest protest mieszkańców pogranicza. Izba podjęła także działania mające na celu wystosowanie wspólnego stanowiska z przedsiębiorcami z Niemiec.

- Podjęliśmy dialog z panem Silvio Moritzem, dyrektorem Centrum Inwestycji i Obsługi Przedsiębiorców w Schwedt. We wspólnej petycji oczekujemy odpowiedniej reakcji ze strony władz z Polski i Niemiec. Jesteśmy świadomi, że z punktu widzenia Berlina i Warszawy problemy pogranicza wydają się błahe, ale to poważne sprawy i prawdziwe dramaty ludzi, którzy zostali pozbawieni środków do życia - twierdzi Jarosław Tarczyński.

Izba domaga się petycji uregulowania stosunków pracy dla osób pracujących po innej stronie granicy.

- Euroregion Pomerania to wspólny organizm Polski i Niemiec, jesteśmy związani gospodarczo i nie możemy być rozdzieleni bez odpowiedniego uzasadnienia. Zagrożenie epidemiczne jest złym argumentem, bo liczba zakażonych koronawirusem w regionie przygranicznym jest bliska zeru - mówi Jarosław Tarczyński.

- Polacy mieszkający po stronie niemieckiej czują się ukarani, często są odcięci od rodzin i pozbawieni środków do życia. Tracą klientów oraz kontrakty - dodaje.

