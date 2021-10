Pracownicy odchodzą z urzędów. Idą do biznesu lub do… sąsiednich samorządów

- U mnie od roku 2018 z liczącego ok. 10-11 pracowników Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich odeszło co najmniej pięć osób. W dużej mierze zasilili oni urząd sąsiadującej z nami gminy Stawiguda... Z kolei osoba, która prowadziła u nas projekt tramwajowy, jest teraz wiceburmistrzem w Olsztynku. To awans dla tych osób. My przygotowujemy bardzo dobrze do pracy samorządowej, ale nie jesteśmy w stanie zapłacić odpowiednich kwot, które by tych ludzi potem zatrzymały - przyznaje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Pieniądze to nie wszystko. Lokalizacja robi swoje

- A u nas kadra w wydziale zajmującym się pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy pozostaje stabilna. Nikt stamtąd w ostatnim czasie nie odszedł – mówi nam Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Jak zaznacza, osoby przygotowujące wnioski mogły liczyć na dodatki specjalne – bądź to zapisywane w samych projektach (zwłaszcza tych „miękkich”) jako koszty kwalifikowalne, bądź wypłacane ze środków miejskich. Mówiąc wprost: im skuteczniej zabiegali o środki dla miasta, tym większe mieli z tego tytułu profity.

- To czasem było 500 zł, czasem 1000 zł, a czasem nawet 1500 zł. To jest powszechna praktyka – tłumaczy prezydent Renkiewicz.

Przy okazji zapowiada też, że suwalski samorząd planuje podwyżki dla pracowników ratusza od 1 stycznia 2022 r.

- Wynagrodzenia to jedno, a dostępność na rynku – drugie. Ostatnio szukałem pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii. Gotów byłem zapłacić niewiele mniej od tego, co sam zarabiam. Oczekiwałem m.in. minimum dwuletniego doświadczenia w tym sektorze i znajomości języka angielskiego. Okazało się, że - mimo atrakcyjnych warunków - nikt się nie zgłosił – mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Przekonuje jednak, że niezależnie od tych kłopotów, samorządy poradzą sobie z zagospodarowaniem funduszy, które mają trafić do Polski w ramach najbliższej perspektywy finansowej UE oraz Krajowego Planu Odbudowy.

- Byle tylko pojawiły się te pieniądze, a my już sobie poradzimy - mówi Bartosz Romowicz.

Urzędnicy rozczarowani, samorządowcy rozkładają ręce

Pytani przez nas samorządowcy raczej ostrożnie wypowiadają się o możliwości poprawy warunków płacowych w kierowanych przez siebie urzędach.

Z jednej strony wskazują na finansowe skutki Polskiego Ładu, obawiając się, że pieniędzy na podwyżki dla pracowników urzędów po prostu nie będzie, z drugiej jednak - dostrzegają konieczność takiego ruchu wobec rosnącej presji płacowej i większej konkurencyjności sektora prywatnego.

- Uwolnienie swobody wynagrodzeń w gminach zwiększy jakość kompetencyjną - ocenia Robert Raczyński, prezydent Lubina.

Jak stwierdza, problem ze znalezieniem specjalistów urzędy mają już od 10 lat, a winę za to ponoszą „wszystkie rządy od 2005 roku”.

Zdaniem Raczyńskiego prowadziły one „świadomie politykę obniżenia wartości kadr politycznych, a w konsekwencji kadr administracyjnych, tworząc nieatrakcyjny finansowo korpus urzędniczy”.

- Na przykład wójt w 2000 roku mógł maksymalnie zarobić 6-krotność średniej krajowej, a w 2020 - dwukrotność. Konsekwencją było niskie wynagrodzenie dyrektorów i naczelników. Niestety, efektem było zwiększenie liczby urzędników - zamiast jakości - narzeka Raczyński.

Na zarobki skarżą się nie tylko urzędnicy z administracji samorządowej. Także ci zatrudnieni w urzędach państwowych od lat liczą na więcej. Na razie wygląda na to, że ich oczekiwania wciąż pozostaną w sferze marzeń.

W stanowisku przyjętym z początkiem września przez Radę Krajową Sekcji NSZZ Solidarność Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej związkowcy wyrażają rozczarowanie z powodu realizacji jedynie części wnoszonego przez niech postulatu dotyczącego podniesienia wynagrodzeń w sferze budżetowej co najmniej o 6,4 proc.

Jak stwierdzają, wprowadzone do projektu budżetu państwa na rok 2022 zmiany dotyczące podniesienia funduszu wynagrodzeń w poszczególnych sektorach „budżetówki” o 4,4 procent nie tylko nie realizują postulatu strony związkowej, ale nawet nie pokrywają skutków inflacji.

"To krzywdzące dla pracowników i urzędników rządowych, którzy na co dzień, a szczególnie w okresie pandemii, wykazują się dużą odpowiedzialnością i wytężoną pracą w realizacji zadań rządowych. Trzeba zauważyć, że pracownicy i urzędnicy administracji państwowej są naturalnym zapleczem rządu, podobnie jak posłowie w Sejmie czy wyżsi urzędnicy w rządzie RP, którym zostały przyznane znaczące, nawet 60-proc. podwyżki" - wytykają związkowcy.