Pracownicy socjalni świętują i czekają, aż minister spełni obietnice

- Ciężko mówić o godnym wynagrodzeniu, skoro osoby pełniące tak ważne funkcje społeczne zarabiają minimalną krajową lub niewiele powyżej tego. To pokazuje, że polskie państwo nie troszczy się o swoje służby - mówi Paweł Maczyński - Z jednego z raportów NIK wynika, że niektórzy klienci pomocy społecznej otrzymują w sumie więcej świadczeń niż wynosi pensja pracownika - choć to też nie są duże kwoty. To pokazuje, że praca przestaje się opłacać i może dać do myślenia, że pomoc społeczna to wolontariat. Ale skoro tak jest, nie oczekujmy od naszych pracowników wyszkolenia czy zaangażowania - dodaje.

Sytuacja się poprawi - obiecuje minister

Już w czwartek (18 listopada) w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Była to m.in. okazja do wręczenia nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. Przyznawała je Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Minister @MarlenaMalag wręczyła w Pałacu Prezydenckim nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 r.



Ogółem przyznano 16 nagród pieniężnych - 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych.



- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Przez ostatnie półtora roku walczymy z epidemią koronawirusa, walczymy skutecznie. […] Dzisiaj trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć - państwo jesteście na pierwszej linii frontu - powiedziała minister rodziny, zwracając się do pracowników socjalnych.

- Z głębi serca, w imieniu polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego i oczywiście swoim, chciałabym państwu gorąco podziękować za to, co czynicie każdego dnia - dodała.

Przyznawane wyróżnienia to, jak mówiła, szansa, by pokazać, jak ważni są pracownicy socjalni. Szefowa MRiPS zaakcentowała, że wprowadzane są zmiany i rozwiązania prawne, które sprawią, że sytuacja zawodowa pracowników socjalnych będzie lepsza.