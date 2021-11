Pracownicy socjalni z nagrodami ministerstwa. Oto lista

Zdaniem Andrzeja Dudy "pomoc społeczna to nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek - zarówno ten, na rzecz którego jest ona świadczona, jak i ten, który jej udziela".

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się w czwartek (18 listopada). Przyznawane wyróżnienia to, jak mówiła minister Maląg, to szansa, by pokazać, jak ważni są pracownicy socjalni.

Ogółem przyznano 16 nagród pieniężnych, 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych.

- Dziękuję za państwa wysiłek i serce okazywane drugiemu człowiekowi – powiedziała minister rodziny Marlena Maląg z okazji wręczenia nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Zapewniła, że rozwiązania prawne poprawią ich sytuację zawodową.

List w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odczytała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke.

"W imieniu Rzeczpospolitej z serca dziękuję wszystkim za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich. Codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz rodaków znajdujących się w potrzebie wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia" - napisał Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że do profesjonalnego i rzetelnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego konieczna jest doskonała znajomość wielu przepisów, szczególne umiejętności i doświadczenie. "Jednocześnie państwa misja wymaga głębokiej wrażliwości i empatii. Wspieranie innych nie polega tylko na stosowaniu prawa, lecz przede wszystkim na budowaniu relacji międzyludzkich tak, aby móc oferować konkretnym osobom właściwe i skuteczne środki zaradcze na ich problemy i bolączki" - zaznaczył.

Zdaniem Dudy "pomoc społeczna to nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek - zarówno ten, na rzecz którego jest ona świadczona, jak i ten, który jej udziela". "Jest to być może najgłębiej personalistyczna z usług publicznych oferowanych przez władze państwowe i samorządowe. Właśnie o tym jej podstawowym wymiarze przypomina Dzień Pracownika Socjalnego" - podkreślił. Jak zastrzegł, wręczane dziś nagrody i wyróżnienia są "uhonorowaniem dokonań pracowników pomocy społecznej".

"Dziękuję państwu za wytrwałą i owocną służbę, która przynosi tak wiele pożytku. Chcę podkreślić, że dzięki państwa pracy urzeczywistnia się jedna z fundamentalnych zasad Rzeczypospolitej, czyli powszechna solidarność ze wszystkimi rodakami, dbałość o dobro rodzin i osób samotnych, troska o dzieci i młodzież oraz seniorów. Opieka nad tymi, którzy z różnych przyczyn przeżywają trudności zawodowe, zdrowotne i inne, to jedna z najważniejszych miar nowoczesności państwa oraz wewnętrznej siły i spoistości tworzących jej wspólnoty" - mówił.

Podziękował nagrodzonym, że "poprzez swój trud przyczynili się do rozwoju wolnej Polski opartej na wartościach humanitarnych i chrześcijańskich".

Na pierwszej linii "frontu"