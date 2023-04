Prawie 5 tys. zł za staż w urzędzie marszałkowskim. Nabór już trwa

Program praktyk w urzędzie marszałkowskim jest skierowany do mieszkających na Mazowszu studentów (fot. shutterstock)

Do 21 kwietnia potrwa nabór do VII edycji programu „Praktyki u Marszałka”. To okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz spróbowania swoich sił w administracji samorządowej oraz poszerzenia wiedzy - zachęca mazowiecki urząd marszałkowski.

