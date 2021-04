Prezydenci w radach nadzorczych miejskich spółek

Prezydenci miast zasiadają w radach spółek komunalnych.

W myśl ustawy nie mogą być członkami rady ale tylko we własnym mieście.

W Chełmie w radach nadzorczych są prezydenci Piotrkowa Trybunalskiego, Starachowic i Tomaszowa Mazowieckiego.

- Prezydent Chełma Jakub Banaszek całkowicie przewietrzył rady nadzorcze spółek komunalnych. W ich składy powołał m.in. prezydentów: Starachowic, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego oraz sekretarza generalnego Porozumienia, żonę wiceszefa tej partii, posła Marcina Ociepy z Opola – napisał portal nowytydzien.pl.

Lokalny dziennik pisze, że prezydent podniósł także wynagrodzenie w spółkach do poziomu „o jakim poprzednicy mogli tylko pomarzyć”.

Lokalne media wyliczają zmiany w radach na podstawie danych z KRS.

I tak, wskazuje nowytydzien.pl w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalne na czele rady nadzorczej jesienią ubiegłego roku stanął Piotr Woźny, obecnie prezes spółki akcyjnej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Wcześniej Woźny był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Jako przewodniczący rady nadzorczej MPGK otrzymuje 4 tysiące 843,30 zł. Przed podwyżką brał o 4 tys.182,85 zł mniej – wylicza lokalny dziennik, dodając, że w radzie nadzorczej MPEC jest m.in. Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

- Nowym przewodniczącym rady nadzorczej mającej olbrzymie problemy finansowe spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie, został Łukasz Gałczyński. Gałczyński na co dzień wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Zastępcą Gałczyńskiego w radzie jest prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko - wylicza nowytydzien.pl.

Jak czytamy, w składzie rady nadzorczej Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przeważają osoby z zewnątrz. Na jej czele stoi Krzysztof Chojniak prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.

Stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych sprawuje Marek Materek - od dwóch kadencji prezydent Starachowic.

Jak pisze lokalny portal, Materek dostaje dietę w wysokości 2 tys. 421,65 zł. Przed podwyżkami przewodniczący rady dostawał 1320 zł.

Prezydencie w radach nadzorczych

Jak się okazuje Materek przewodniczy także radzie nadzorczej w Radomiu, chodzi o RTBS „Administrator”.

Prezydent Starachowic tłumaczy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wójt, burmistrz, prezydent, który posiada odpowiednie kwalifikacje może zasiadać w maksymalnie dwóch radach nadzorczych spółek komunalnych bądź należących do Skarbu Państwa. Przy czym nie mogą być to jak dawniej spółki należące do samorządu, w którym dana osoba pracuje.

- Każdy może korzystać z uprawnień, które posiada, a ja mam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych - powiedział dla Gazety Wyborczej prezydent Starachowic i na pytanie, jak ze Starachowic będzie nadzorował spółkę w mieście odległym o ponad 200 km, odpowiedział, że w dobie internetu, kiedy można zdalnie prowadzić obrady, pracować nad dokumentami, odległości nie mają znaczenia.

Prezydenci innych miast także zasiadają w radach nadzorczych w innych gminach. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk jest przewodniczącym rady Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, gdzie prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jarosław Górczyński prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zasiada w radzie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Członkiem rady Sosnowieckich Wodociągów jest prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.