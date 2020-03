Prezydent apeluje do przedsiębiorców o empatię

Społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera dziś nowego znaczenia. Dziś szczególnie, w sytuacji obecnego zagrożenia, musimy jako pracodawcy wykazać solidarność i empatię wobec swoich pracowników – pisze Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy w apelu do przedsiębiorców o solidarność i empatię wobec pracowników.

Problem zagrożenia epidemicznego, z jakim przyszło się nam zmierzyć, nie ma z pewnością precedensu w historii współczesnej naszego kraju - podkreśla prezydent Częstochowy.

Matyjaszczyk podkreśla, że zdaje sobie sprawę, że coraz trudniejsza jest sytuacja wielu firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw. jednak - jak zwraca uwagę - oni muszą wykazać się solidarnością z pracownikami

Wcześniej samorządowiec zwrócił się do premiera, by wprowadził rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pomoc publiczną dla przedsiębiorców.

- Jako prezydent miasta również zarządzam wielkim przedsiębiorstwem i zdaję sobie sprawę z jakim wyzwaniem musicie się państwo zmierzyć. W tej szczególnej sytuacji mam do was ogromną prośbę – pamiętajcie, że najważniejszą wartością jest dziś zdrowie i życie waszych pracowników – apeluje Krzysztof Matyjaszczyk.

Dodaje, że społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera dziś nowego znaczenia. Prezydent dziękuje też firmom, które bezinteresownie oferuje swoje usługi – transportowe, gastronomiczne czy inne . - Proszę jednocześnie byście zachowali szczególne środki ostrożności we własnych firmach, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników – dodaje prezydent.

Podkreśla też, że w obecnej sytuacji oprócz zarządzania swoim przedsiębiorstwem ważne jest też bezpieczne i solidarne z pracownikami zorganizowanie ich czasu i warunków pracy.

- Rozumiejąc waszą sytuację, proszę was: bądźcie solidarni, stwórzcie elastyczne warunki pracy. Inwestycja w pracownika, która dziś ma szczególny wymiar i znaczenie, z pewnością da Wam zyski w przyszłości. Zyski w postaci wdzięcznej grupy partnerów, którzy - gdy zagrożenie minie - odwdzięczą się rzetelną pracą i niewymuszoną lojalnością w poczuciu jedności i wzajemności wobec pracodawcy – podkreśla samorządowiec.

Matyjaszczyk podkreśla, że zdaje sobie sprawę, że coraz trudniejsza jest sytuacja wielu firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, ponoszących straty z tytułu konieczności ograniczenia działalności, braku klientów, możliwości realizacji zamówień i świadczenia usług, itd.

- Niezbędne jest jak najszybsze wypracowanie i wprowadzenie w życie przez Rząd RP niezbędnych działań osłonowych, związanych z zakresem pomocy publicznej dla naszych przedsiębiorców, która pomogłaby zminimalizować straty i pozwolić na dalsze funkcjonowanie po okresie zagrożenia epidemicznego. To kwestia paląca dla wielu przedsiębiorców, ich pracowników i ich rodzin w skali całego kraju. Dlatego zwróciłem się do Premiera by wprowadził rozwiązania prawne pomagające uregulować zaistniałą sytuację – dodaje prezydent Częstochowy.

Samorządowiec w liście do Mateusza Morawieckiego (dokument zamieszczamy poniżej w dziale Multimedia) apeluje m.in o : wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych, zawieszenie obowiązku osobistego stawiennictwa osób bezrobotnych w sprawie rejestracji, przedłużenie z urzędu do 3 miesięcy daty ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, wprowadzanie uproszczonego obiegu dokumentacji w przypadku zgonu osoby spowodowanej zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, umożliwienie JST i innym podmiotom publicznym realizacji wydatków związanych z sytuacjami zagrożenia pandemią bez uprzedniego zabezpieczenia ich w planie finansowym, zawieszenie stosowania kar pieniężnych za niezarejestrowanie na terenie Polski pojazdu sprowadzonego z UE.