Prezydent Wałbrzycha może wrócić do pracy w szpitalu. Ale jej nie podejmuje

W piątek 15 lipca prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej poinformował o tym, że sąd przywrócił go do pracy w szpitalu, skąd przed rokiem został dyscyplinarnie zwolniony. W poniedziałek 18 lipca szpital wydał oświadczenie, że przywrócił Romana Szełemeja na dotychczas zajmowane stanowisko, jednak prezydent pracy nie podjął.

Sąd przywrócił do pracy w szpitalu Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha. Jeszcze w piątek prezydent pisał w mediach społecznościowych, że znów przekroczy progi "ukochanego szpitala".

W poniedziałek 18 lipca szpital wydał oświadczenie, że umożliwił Romanowi Szełemejowi powrót do pracy, ale nie na stanowisku ordynatora, a ten pracy nie podjął.

Prezydent z kolei poinformował, że chce wrócić na zasadach, jakie obowiązywały przez ostatnie 10 lat.

"Szanując nieprawomocny wyrok, który zapadł 15 lipca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Świdnicy, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego umożliwił Panu Romanowi Szełemejowi powrót do pracy na dotychczasowych warunkach na stanowisko zajmowane w chwili rozwiązania stosunku pracy" - czytamy w oświadczeniu szpitala, wysłanego do mediów w poniedziałek 18 lipca.

W piątek 15 lipca o wyroku sądu poinformował sam prezydent Wałbrzycha. Zakomunikował w mediach społecznościowych, że po "11 miesiącach znów przekroczy progi ukochanego szpitala". Dzień później znów zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym jest ubrany w lekarski kitel.

Z dalszej części oświadczenia szpitala wynika jednak, że Roman Szełemej pracy nie podjął. Jak tłumaczy placówka, prezydent Wałbrzycha był zatrudnionych na około jedną czwartą etatu, co przekładało się na pracę w wymiarze około dwóch godzin dziennie na stanowisku lekarza specjalisty. Roman Szełemej, był w szpitalu także ordynatorem, jednak w oświadczeniu czytamy, że były to obowiązki powierzone mu na czas określony, które zgodnie z odrębną umową wygasły 9 marca 2022 r.

- Należy podkreślić, iż z uwagi na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem Kardiologicznym nie może być realizowane w tak małym wymiarze godzin. Ze względu na wagę tej funkcji, konieczna jest taka organizacja pracy, która przede wszystkim zagwarantuje prawidłowe działanie oddziału i sprawowanie jak najlepszej opieki nad pacjentami - czytamy w oświadczeniu szpitala.

- Pan Roman Szełemej nie zaakceptował zaproponowanej przez szpital organizacji pracy w Oddziale Kardiologicznym, odmówił przyjęcia skierowania na wstępne badania profilaktyczne i nie przystąpił do pracy - pisze dyrekcja szpitala w Wałbrzychu.

Prezydent chce wrócić na starych warunkach

Roman Szełemej odniósł się do sprawy.

"Dzisiaj o 7:00 rano zameldowałem się w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego, aby zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego rozpocząć pracę. Niestety od Dyrekcji szpitala dowiedziałem się, że nie mogę zostać przyjęty na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii, które pełniłem 17 września 2021 r, a więc w dniu nieuzasadnionego zwolnienia mnie z pracy. To nie jest wykonanie piątkowego wyroku, który jest jednoznaczny i mówi o tym wprost. Chciałbym wrócić do pracy w szpitalu w taki sposób, jaki wykonywałem to przez ostatnie 10 lat. Absolutnie nie ucierpi na tym praca na rzecz Wałbrzycha, bo przecież zwykle w szpitalu pracowałem w weekendy, święta i dni wolne od pracy, czyli wtedy kiedy trudno znaleźć osobę, która chciałaby tę pracę wykonywać" - napisał na facebooku.

Za dużo zarabiał?

O tym, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej kierowanie z miastem łączy z pracą w tamtejszym szpitalu specjalistycznym (ukończył specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, a w szpitalu pełni funkcję ordynatora oddziału kardiologicznego) wiadomo było "od zawsze".

Jak pisał "Super Express" od stycznia do lipca 2021 r. na konto Romana Szełemeja wpłynęło z tytułu pracy w szpitalu ponad 402 tys. złotych. W samym tylko lipcu szpital wypłacił mu 109 tys. złotych. Skąd taka kwota? Szpital wytłumaczył w "SE", że składają się na nią pensja, premie i nagroda jubileuszowa. Polityk w szpitalu pracował ledwie na ćwierć etatu.

W sierpniu 2021 roku Roman Szełemej został zwolniony ze szpitala. Nastąpiło to tuż po zmianie na stanowisku dyrektora placówki.

Na początku września 2021 roku biuro prasowe urzędu marszałkowskiego poinformowało, że w związku z „informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków” prezydenta Szełemeja w wałbrzyskim szpitalu zarządzona została kontrola (za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.) w zakresie poziomu wynagrodzenia prezydenta Wałbrzycha oraz piastowanych przez niego stanowisk w placówce.

Sam Roman Szełemej od samego początku uważał, że zwolnienie go z pracy w szpitalu nie miało "nic wspólnego z merytoryką".

- W mojej ocenie zarzuty mają charakter polityczny. Nadal będę walczył i zabiegał o to, aby zdrowie wałbrzyszan i mieszkańców tej części Dolnego Śląska było w dobrych rękach. Będę robił wszystko, by bronić tego szpitala przez błędnymi decyzjami - mówił tuż po zwolnieniu.