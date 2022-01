Prezydent zwolnił rzecznika prasowego. Gorzkie żale na Facebooku

6 stycznia 2022 r. Patryk Kosela poinformował na Facebooku, że właśnie zakończył pracę w Urzędzie Miasta Świętochłowice, w którym pełnił funkcję rzecznika prasowego. Pod wpisem doszło do burzliwej wymiany zdań, podczas której oberwało się m.in. prezydentowi miasta Danielowi Begerowi. "Nie żałuję Świętochłowic, tylko tego, że mają takiego prezydenta”- czytamy we wpisie byłego rzecznika.

Patryk Kosela był rzecznikiem urzędu miasta przez rok, choć w jednym komentarzy zdradził, że od września 2021 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Prace w urzędzie zakończył oficjalnie 6 stycznia 2022 r.

„Koleżanki i Koledzy z pracy w Urzędzie, przez ten rok czasu, dzięki Wam, dużo nauczyłem się o funkcjonowaniu samorządu – magistratu oraz miejskich jednostek i spółek. To nie był czas stracony. Dziękuję! Życzę Państwu spokojnej pracy i zasłużonych podwyżek pensji” – napisał na Facebooku.

Zwrócił się także do dziennikarek i dziennikarzy.

„Za błędy przepraszam. Często jednak autorytatywne decyzje były takie, a nie inne...Świętochłowice to wspaniałe miasto z fajnymi ludźmi, które – niestety – nie ma szczęścia do włodarzy” – skomentował, dodając także niżej w jednym ze wpisów, że „nie żałuję Świętochłowic, tylko tego, że mają takiego prezydenta”.

Pod informacją o zakończeniu pracy w świętochłowickim urzędzie zaroiło się od komentarzy. Autorzy części z nich wyrazili też swój stosunek do obecnego prezydenta miasta Daniela Begera, głównie negatywny (nazywa Bergera "ryżym spod Sztumu") . Innego zdania był związkowiec Dariusz Majowski, który napisał m.in., żeby najpierw zapoznać się opinią drugiej strony. Następnie doszło do ostrej wymiany zdań, podczas której nie brakowało wzajemnych oskarżeń o „sprzedanie się”.

„Nie wiesz co się działo w UM. Wiesz tylko tyle, co Ci ryży spod Sztumu powiedział. I jako związkowiec powinieneś bronić praw pracowniczych, a nie kolegi z nieprzyjaznego stowarzyszenia (…). I uwierz, że jak tylko zawołam, to związkowcy będą stali za mną, a nie za ryżym spod Sztumu. "Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy" – napisał Patryk Kosela.

„Patryk Ty się przeceniasz, nigdy nie byłeś decyzyjny czy to w sprawach związkowych czy manifestacjach. Twoja racja i słowa też mogą być do obalenia, tak też się stanie, chyba cię poniosło” – odpowiedział Dariusz Majowski. „Co do bronienia praw pracowniczych, to ja zawsze tego przestrzegałem, Ty akurat, biorąc kasę z UM w Świętochłowicach, przez tyle miesięcy nie miałeś problemów z właściwym gospodarowaniem miasta i należytym cię wynagradzaniem, w naszej rozmowie prywatnej też nie użalałeś się na złe traktowane ciebie czy pracowników UM. Było ci dobrze, czyż nie tak?!” – dodał.

Zanim Patryk Kosela rozpoczął pracę w urzędu, przez 14 lat był rzecznikiem prasowym Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80”. O swoim odejściu z tego stanowiska poinformował w październiku 2020 r.